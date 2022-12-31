Karşıyaka Belediyesi işçileri geriye dönük ödemelerini bekliyor

Karşıyaka Belediyesi’nde çalışan işçiler, bir süredir düzensiz yatan ve yatmayan ücretlerden duydukları rahatsızlıklarını, yaptıkları eylemle dile getirmişlerdi. Bu eylemi etkisizleştirmek için katılan işçiler hakkında tutanak tutulacak tehdidinde bulunulmuştu.

Eylemin üzerinden günler geçmesine rağmen Karşıyaka Belediyesi’nde değişen herhangi bir şey olmadı. İşçilerin geriye dönük ödemeleri henüz yatmadı, Aralık ayı maaşlarının ise yalnızca yüzde 70’i yattı.

Patronların Ensesindeyiz Karşıyaka Belediyesi İşçileri Dayanışma Ağı konu ile ilgili bir açıklama yaptı:

“Yeni yıla cebimize açlık sınırının altında aldığımız maaş ile giriyoruz. Çocuğu olan arkadaşlarımız çocuğunun istediklerini yapamayacak, kredisi olanlar kredisini ödeyemeyecek, kirada olanlar kirasını ödeyemeyecek. Belediye başkanı da muhtemelen iyi seneler dileyerek “iyi dileklerini” mesaj olarak atacak. Bizim hesabımıza yatan para ile yeni yıla girsin de görelim belediye başkanını. Böyle gitmez, hakkımız olanı bize vermeyen patron ruhlu belediye başkanları istemiyoruz. Hakkımız olanın, alın terimizin karşılığı olan paranın hesaplarımıza derhal yatmasını istiyoruz.”