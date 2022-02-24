'Karşı saldırıda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin çok iyi silahlandırılmış ön safları yarıldı'

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rusya Ordusu'nun, karşı saldırıya geçen Donetsk ve Lugansk güçlerine destek verdiğini belirtti.

Sputnik'in haberine göre, Konaşenkov, buna karşın Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna kentlerine ve sivillere karşı füze, savaş uçakları ya da havan topu mermileri kullanmadığını kaydetti.

İgor Konaşenkov yaptığı açıklamada, “DHC ve LHC halk milisleri bu sabah, cumhuriyetlerin topraklarında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin saldırganlığını püskürtmek adına gerçekleştirilen uzun çatışmaların ardından seferberlik haline geçti ve birlikler oluşturdu. Şu anda da (DHC ve LHC halk milisleri) Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin ateş desteğiyle karşı saldırıya geçmiş durumdalar” dedi.

Konaşenkov, “DHC ve LHC güçleri, karşı saldırı sırasında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin çok iyi silahlandırılmış ön safları yardı” diye belirtti. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov sözlerine, “DHC birlikleri, Volnovaha’yı almak için saldırıya geçerek üç kilometre ilerledi. LHC birlikleriyse Sçastye yerleşim yeri yönünde hücuma geçerek Donets Nehri’ni geçti ve yarım kilometre ilerledi. Şu anda DHC ve LHC birlikleri, karşı tarafla çatışmalar gerçekleştiriyor” diye devam etti.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü, Ukrayna ordusunun Donbass’ta sivillere ateş açtığını, Donetsk ve Lugansk’ta sivil kayıplar olduğunu aktardı.