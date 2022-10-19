Karma Komisyon Semra Güzel için toplanacak

Dokunulmazlığı kaldırılan ve 3 Eylül’de İstanbul’da gözaltına alınmasının ardından tutuklanan HDP Diyarbakır milletvekili Semra Güzel'in Meclis çalışmalarına "özürsüz veya izinsiz olarak bir ay içinde toplam beş birleşim günü katılmadığını" tespit eden TBMM Başkanlık Divanı'nın bu kararı Adalet-Anayasa Karma Komisyonu'na gönderildi.

Karma Komisyon'un bu hafta Güzel'in devamsızlık sebebiyle milletvekilliğinin düşürülmesi gündemi ile toplanması bekleniyor. Komisyon, milletvekilliğinin düşürülmesine yönelik raporunu daha sonra Meclis Genel Kuruluna sunacak.

Genel Kurul'da yapılacak oylama ile Güzel'in milletvekilliğinin düşürülüp düşürülmeyeceğine karar verilecek.