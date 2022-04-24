Karlıktepe Semt Evi açıldı: ‘Omuz omuza vereceğiz, kol kola gireceğiz’

Türkiye Komünist Partisi’nin 2018 Emekçilere Konferansı’nda aldığı kararla açmaya başladığı semt evlerine bir yenisi daha eklendi.

İstanbul’un Kartal ilçesindeki 3. semt evi, mahallelerin yoğun katılımı ile Karlıktepe Mahallesi’nde açıldı.

'Mücadelenin merkezini inşa edeceğiz'

Açılış konuşmasını Karlıktepe Semt Evi adına yapan Melis Güngör, Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik krizden çıkışın ancak ve ancak bu düzenin değişmesi ile mümkün olduğunu belirtirken; Karlıktepe Mahallesi’nde uzun süredir siyasi faaliyetlerine devam ettiklerini söyledi.

Karlıktepe Semt Evi’nin TKP siyasetini geniş kitlelere yaymak için önemli bir adım olduğunu söyleyen Güngör; emekçileri, gençleri ve kadınları semt evi ile birlikte mücadelenin ön saflarına katmayı amaçladıklarını belirtti.

Güngör, ‘’Karlıktepe'de sosyalizm mücadelesinin bir merkezi olacak semt evimiz. İşçi sınıfının mücadele merkezi olacak. Aslında açılışı çok geç oldu semt evimizin. Karlıktepe’de Türkiye Komünist Partisi uzun zamandır siyasi faaliyet yürütüyor. Burada bulunan komşularımız da biliyorlar, evlerde toplantılar düzenledik, yürüyüşler yaptık, etkinlikler, eylemler yaptık. Şimdi de mahallemizde açtığımız semt evi ile bu mücadelenin merkezini inşa edeceğiz’’ diye konuştu.

'Aydınlanmanın merkezi olacak'

Melis Güngör’ün ardından Karlıktepe Kadın Dayanışma Komitesi (KDK) adına Filiz Özdemir Karakaya söz alarak; emekçi kadınların yaşadıkları sorunlardan bahsetti.

Karlıktepe KDK’nın semt evi ile birlikte daha anlamlı olacağını ifade eden Karakaya, ‘’Semt evimiz mahallemizde aydınlanmanın merkezi olacak. Kadınların bir arada olabileceği, mücadele edebileceği bir mekan semtevleri’’ ifadelerini kullandı.

'19 yaşımda fabrika işçisi oldum'

KDK adına yapılan konuşma sonrası Karlıktepe Mahallesi gençleri adına Furkan Sert, yaptığı konuşmada ekonomik zorluklar nedeniyle üniversiteye gidemediğini söyledi.

Sert, ‘’Ben bu mahallede oturan bir gencim. Hem de genç bir işçiyim. Liseyi bitirdikten sonra Türkiye koşullarının sebep olduğu ekonomik sıkıntı yüzünden daha 19 yaşımda fabrika işçisi oldum. Her genç gibi ben de üniversite öğrencisi olmak istedim fakat bu mümkün olmadı maalesef. Bizler gençler olarak bu mahallede hiçbir öğrencinin mağdur olmaması için mücadele edeceğiz. Bir öğrencinin, bir gencin ayağı taşa takılsın bu mahallede, yardıma koşacağız. Omuz omuza vereceğiz kol kola gireceğiz. Sıkıntıların hepsini beraber aşacağız. Unutmamak gerekir, öğrencilerin gençlerin yaşadığı sorunlar bu ülkedeki işçilerin emekçilerin sorunlarından bağımsız değildir. Tüm gençleri Türkiye Komünist Partisi altında omuz omuza mücadele etmeye çağırıyoruz’’ diye konuştu.

Son olarak ise Türkiye Komünist Partisi Merkez Komite Üyesi Alpaslan Savaş, söz alarak konuşma yaptı.

‘'Erdoğan'ı göndereceğiz, bu düzeni de değiştireceğiz'

Türkiye siyasetine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Savaş, Erdoğan’ı göndermek için ellerinden geleni yapacaklarını söylerken; Erdoğan’ın gitmesinin yetmeyeceğini bu düzenin değişmesi gerektiğini söyledi.

Halkın siyasetten uzak bırakıldığını, TKP’nin ise halkın siyaset yapabilmesi için tüm olanaklarını seferber ettiğini söyledi.

'Semt evlerinin olduğu yerde kadınlar şiddete uğrayamaz, gençler uyuşturucuyla zehirlenemez’

TKP’nin ülkenin birçok noktasında açtığı semt evlerine ilişkin de konuşan Savaş, ‘’Semt evinin bulunduğu bir mahallede hiçbir kadın şiddete uğrayamaz, uyuşturucu satıcıları gençleri zehirleyemez. Burada açtığımız semt evi halkın semt evidir. Halkın karar alacağı, karar vereceği bir mekandır’’ dedi.

Savaş ayrıca henüz TKP’li olmayan herkesi TKP gönüllüsü olmaya çağırdı.

Açılış etkinliğinin sonunda birçok yurttaş TKP gönüllüsü oldu.



