Karınca Lojistik işçileri kazandı

İstanbul Büyükçekmece'de bulunan uluslararası taşımacılık şirketi Karınca Lojistik işçileri kötü çalışma koşulları ve sendikal hakları için iş durdurmuştu.

Liman-İş sendikasında örgütlü işçiler bugün bir açıklama yaparak patronun protokol masasına oturmayı kabul ettiğini duyurdu.

İşçilerin açıklamasında, "Geçim sıkıntısı ve mobbinge karşı 7 Şubat'ta greve çıkma kararı aldık. İşyerimizde patronun hamlelerine karşı sesimizi duyurmak istedik. Bugün 08.30'da komitemiz işveren vekilleriyle bir görüşme gerçekleştirdi. protokol yapma talebimiz kabul edildi" denildi.

Yapılan görüşmede kimsenin işten çıkarılmama sözü aldıklarını da belirten işçiler, "Yasal süreç tamamlanana kadar sendikal anlamda baskı yapılmayacak. Bu çerçevenin kabul edilmesi üzerine işbaşı yapıldı. Sendikamız Liman-İş'le birlikte protokol hazırlıyoruz. Protokolün kabul edilmemesi durumunda tekrar greve çıkacağımızı duyuruyoruz" dedi.