Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, midesinden 60'tan fazla metal kaşık çıktı

Hindistan'da, ismi açıklanmayan 32 yaşındaki bir hastanın midesinden 60'tan fazla metal kaşık sapı çıkarıldı.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; Hindistan'ın Uttar Pradeş şehrinde, ismi açıklanmayan 32 yaşındaki bir hasta, hafta sonu şiddetli karın ağrısı şikayetiyle acil servise geldi. Hasta, hiçbir şey yiyip içemediğini ve bir süredir güçsüz hissettiğini belirtti.

Hindistan gazetesi The National'a konuşan doktorlar, bunun bir tümör vakası olduğunu düşündüklerini ama röntgen ve tomografi sonuçlarında bir yığın yabancı objeyle karşılaştıklarını söyledi. Hastanın midesindeki parçalar iki saat süren bir operasyonla alındı.

Ameliyatı gerçekleştiren Doktor Rakesh Khurana, "Ayrıntılı incelemenin ardından bu yabancı cisimlerin çelik kaşıklar olduğunu anladık. Midesinde bu kadar fazla kaşık görünce şoke olduk. 63 tane kaşık vardı. 35 yıllık meslek hayatımda hiç böyle bir vakayla karşılaşmamıştım" dedi.

Doktorlar bunu bağımlılık haline getiren adamın bir yıldır sapını kırdığı kaşıkları yuttuğunu belirtti.

Kişilerin kil, metal veya toprak yemek istemesine sebebiyet veren 'pika sendromu' adıyla bilinen psikolojik rahatsızlıktan muzdarip olduğu düşünülen adamın tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam ediyor.