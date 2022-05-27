Karikatürist Mehmet Coşkun hayatını kaybetti

Mizah dergisi LeMan, MemCoş imzasıyla tanınan Mehmet Coşkun'un hayatını kaybettiğini duyurdu.

Haber Merkezi

LeMan ve Lemanyak okurlarının MemCoş imzasıyla tanıdığı karikatürist, yazar Mehmet Coşkun hayatını kaybetti.

Coşkun'un hayatını kaybettiği haberi LeMan'ın sosyal medya hesabından şu açıklamayla duyuruldu: 

"LeMan, Lemanyak okurlarının MemCoş imzasıyla tanıdığı arkadaşımız Mehmet Coşkun’u kaybettiğimizi öğrendik. Çok üzgünüz. Ailesinin, mizah dünyasının ve okurlarının başı sağolsun."

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