LeMan ve Lemanyak okurlarının MemCoş imzasıyla tanıdığı karikatürist, yazar Mehmet Coşkun hayatını kaybetti.
Coşkun'un hayatını kaybettiği haberi LeMan'ın sosyal medya hesabından şu açıklamayla duyuruldu:
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Karikatürist Mehmet Coşkun hayatını kaybetti
Mizah dergisi LeMan, MemCoş imzasıyla tanınan Mehmet Coşkun'un hayatını kaybettiğini duyurdu.
Haber Merkezi
LeMan ve Lemanyak okurlarının MemCoş imzasıyla tanıdığı karikatürist, yazar Mehmet Coşkun hayatını kaybetti.
Coşkun'un hayatını kaybettiği haberi LeMan'ın sosyal medya hesabından şu açıklamayla duyuruldu: