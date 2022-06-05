Karikatürist Latif Demirci hayatını kaybetti

Türkiye'de karikatür sanatının önde gelen isimlerinden olan Latif Demirci hayatını kaybetti.

Kısa bir süre önce kalp ameliyatı geçiren Demirci'nin dün evde düştüğü ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Demirci'nin vefat haberini, yazar İhsan Yılmaz, sosyal medya hesabından duyurdu. Yılmaz "Sevgili dostum, karikatürist Latif Demirci’yi bu sabah kaybettik. Acım sonsuz. Başta kızı sevgili Yasemin, kardeşi Nurver ve Latife, bütün sevenlerine baş sağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Demirci, "Press Bey ve Media Hanım", "Muhlis Bey", "Mithat ve Mirsat", "Arap Kadri" gibi tiplemeleriyle biliniyordu.

Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın (TGS) Demirci'nin vefatına ilişkin yapılan paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi:

"Press Bey, Güllü Hanım ve daha nice karakterin yaratıcısı, çizer #LatifDemirci’yi kaybettik. Meslektaşlarına karşı özenli, her zaman Sendikasıyla birlikte hareket eden ve çizgilerini meydanlarda taşımaktan gurur duyduğumuz büyük ustayı asla unutmayacağız. Başımız sağ olsun."