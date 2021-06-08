Bir süredir kanser tedavisi gören 53 yaşındaki karikatürist Kaan Ertem yaşamını yitirdi.

Kaan Ertem, Erdener Abi gibi birçok karakterin yaratıcısı olarak tanınıyordu.

LeMan dergisi, Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Ertem’in yarın İstanbul Küçükyalı’da toprağa verileceğini duyurdu.

Dergi, “Arkadaşımız, canımız Kaan Ertem’i kaybettik. Ailesinin, sevenlerinin, okurlarının, mizah dünyasının başı sağolsun. Yarın 14.00’de Küçükyalı kabristanında defnedilecek.” açıklamasında bulundu.

Arkadaşımız, canımız Kaan Ertem’i kaybettik.Ailesinin, sevenlerinin, okurlarının, mizah dünyasının başı sağolsun.Yarın 14.00’de Küçükyalı kabristanında defnedilecek. pic.twitter.com/plWQ4hm7zS — LeMan (@lemandergisi) June 8, 2021

Kaan Ertem kimdir?

Kaan Ertem, 1968 yılında İstanbul'da doğdu.

1995 yılında Marmara Üniversitesi Resim-İş Bölümü'nden mezun oldu ve İstanbul Teknik Üniversite'deki yüksek lisans eğitimini tamamlamadan buradan ayrıldı.

1988 yılından itibaren önce Limon, ardından da Leman ve L-Manyak dergilerinde çalışmaları yayınlandı.

1992 yılında Limon'da Öğreten Adam ve Oğlu'nu hazırlamaya başladı.

1994 yılında Erkut Abi'yi, 1996 yılındaysa Zıçan Adam karikatürlerini yayınladı. Ertem'in bir diğer başarılı bant karakteri ise Leman'da uzun yıllardır çizdiği Erdener Abi oldu.

Bunun yanı sıra, L-Manyak dergisi için Ezik Şarkıcı Altuğ adlı birer sayfalık çizimlerin yer aldığı bir karakter yarattı. Ocak 1996 tarihli ilk sayısından itibaren yaklaşık bir yıl boyunca L-Manyak dergisinde 2001 Feza Fatihleri başlıklı devamlı öyküsü olan mizahi bir bilimkurgu çizgi roman hazırladı. Çizerin yayınlanmış üç karikatür albümü bulunuyor: 1995'de Dengeli Beslenme, 1997'de Öğreten Adam ve Oğlu ile 2001'de basılan Erdener Abi.