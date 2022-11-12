Karasu'da denizde kaybolan Rus turistin cesedi bulundu

Rusya vatandaşları Umar Barlakov, kardeşi Aslan Barlakov, Achemez Aliyev ve kardeşi Temmot Aliyev, geçen Pazar günü Sakarya'nın Aşağıaziziye Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi'ndeki sahile geldi.
Aliyev kardeşler denize girdikten bir süre sonra gözden kayboldu. Barlakov kardeşler çevreden yardım istedi. Haber verilmesi üzerine ekipler arama çalışma başlatırken Achemez Aliyev yüzerek kıyıya çıktı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler Pazar gününden itibaren arama yaparken, bugün akşam saatlerinde Temmot Aliyev’in cesedi kıyıya vurdu.
Temmot Aliyev’in cesedi denize girdiği yerin yaklaşık 5 kilometre uzağında Liman mevkinde kıyıya vururken, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.