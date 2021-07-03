Karar resmileşti: MKE 'Anonim Şirket' oldu

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu'na ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı, kurum anonim şirkete dönüştürüldü.

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Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun yapısını değiştirecek kanun bugün Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kurumun özelleştirilmesinin ilk adımı olarak değerlendirilen kararda şöyle denildi:

"Bu Kanunla belirlenen amaçlar doğrultusunda faaliyetlerde bulunmak üzere; kuruluş ve tescile ilişkin hükümleri hariç 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa ve özel hukuk hükümlerine tabi, başlangıç sermayesi bir milyar iki yüz milyon Türk lirası olan Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi (MKE A.Ş.) unvanı altında bir anonim şirket kurulmuştur. Şirketin ilgili olduğu Bakanlık, Millî Savunma Bakanlığıdır.

Şirketin sermayesinin tamamı Hazineye aittir. Ancak, mülkiyet hakkı ile kâr payı hakkına halel gelmemek ve pay sahipliğinden kaynaklanan bütün mali haklar Hazine ve Maliye Bakanlığında kalmak kaydıyla Hazinenin Şirketteki pay sahipliğine dayanan oy, yönetim, temsil, denetim gibi hak ve yetkileri Bakanlık tarafından kullanılır. Şirket işletme bütçesi ile ilgili olarak her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınır."

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MKE'nin anonim şirket olmasına ilişkin teklif Meclis'ten geçti