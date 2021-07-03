Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun yapısını değiştirecek kanun bugün Resmi Gazete’de yayımlandı.
Kurumun özelleştirilmesinin ilk adımı olarak değerlendirilen kararda şöyle denildi:
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Karar resmileşti: MKE 'Anonim Şirket' oldu
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu'na ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı, kurum anonim şirkete dönüştürüldü.
Haber Merkezi
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun yapısını değiştirecek kanun bugün Resmi Gazete’de yayımlandı.
Kurumun özelleştirilmesinin ilk adımı olarak değerlendirilen kararda şöyle denildi: