Karar Abdullah Gül için devrede: 'İki partiyi birleştirip liderlik etmesini bekleyenler var'

AKP küskünlerinin gazetesi olan Karar'da Abdullah Gül'ün Gelecek ve Deva'yı birleştirmesi, hatta bu partiye liderlik etmesini bekleyenler olduğu iddia edildi.

Haber Merkezi

AKP'den kopanların gazetesi Karar'da Abdullah Gül'e ilişkin dikkat çeken bir yazı yer aldı.

Karar yazarı Mehmet Ali Verçin, bugün kaleme aldığı "Abdullah Gül HDP ve müzakere toplumu" başlıklı yazısında, "Geçmişte AK Parti’ye oy vermiş fakat bugün parlamenter sistemi tercih etmesine rağmen, siyaseten karar vermekte zorlanan seçmenler, Sayın Gül’den bir önderlik bekliyorlar" iddiasında bulundu.

Verçin, "'Küskün ve mütereddit' Ak Partili seçmenlerin Sayın Gül’den beklediği ilk yardım, bu iki partiyi tek bir çatı altında birleştirmeye çalışmasıdır. Hatta Sayın Gül’den, bu birleşik partiye liderlik etmesini bekleyenler de var" ifadesini kullandı.

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