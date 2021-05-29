Karantina süresi uzatıldı, aşı olanlar da karantinaya girecek

Sağlık Bakanlığı, varyant virüslerin yayılımının önüne geçilmesi gerekçesiyle 'Temaslı Takibi Rehberi'ni güncelledi.

Bir önceki rehberde yakın temaslılar için, 10 gün olan karantina süresi 14 güne uzatıldı. Bu kişilerin karantinası daha önce 7. günde yapılan test sonucu negatif çıkarsa bitiyordu. Yeni rehberde test için bekleme süresi de 10 güne uzatıldı. Varyant tespit edildiğinde de karantina süresi 14 gün.

Aşı olanlara daha önce temas durumunda karantina gerekmiyordu, yeni rehbere göre ise yakın temaslı olurlarsa onlar da 14 gün karantinaya alınacak.

Alınan kararlar şöyle:

İki doz aşılı olup ikinci doz üzerinden 14 gün geçmiş olan kişiler COVID-19 vakası ile temaslı olmaları durumunda uygulanan karantinaya alınmama durumları iptal edilmiş olup son temas tarihi itibariyle 14 gün boyunca izolasyona alınacak ve 7. gün yapılacak olan PCR testi negatif ise izolasyonları sonlandırılacaktır. Yakın temaslı (yüksek riskli) kabul edilme kriterlerinde yer alan 1 metreden daha yakın 15 dakikadan daha uzun süre yapılan görüşmeler; 2 metreden daha yakın mesafede ve 10 dakikadan daha uzun süre yapılan görüşmeler şeklinde güncellenmişti. Aynı kapalı ve iyi havalanmayan ortamda 10 dakikadan fazla kalan kişiler maskeli olsalar bileyakın temaslı kabul edilecektir. Aynı yurtta / otelde aynı odayı paylaşan kişiler maskeli olsalar bile yakın temaslı olarak kabuledilecektir. Tüm yakın temaslıların izolasyon süresi 10 günden 14 güne uzatılmış olup kişilerin karantinası PCR testi yapılmaksızın 14. gün sonunda biter. Kapasitenin uygun olduğu durumlarda yapılabilecek en erken 10. gün PCR testi yapılabilir ve semptomu olmayan kişilerde karantina sonlandırılır. (Yaşlı bakım evleri, ceza infaz kurumları, bağışıklığı düşük hastalar vb. toplu yaşan alanlarında kalanlar hariç, bu kişilerde süre 14 gündür.) G. Afrika / Brezilya / Hindistan suşları ile temaslı olan kişilerin karantinası en az 14 gün olup daha erken sonlandırılamaz. İki doz aşılı olup ikinci doz üzerinden 14 gün geçen kişilerde 3 ay içinde COVID-19 vaka iletemaslı durumunda kişiler temaslı kabul edilir ve 14 gün karantinaya alınır, 7. gün PCR testi yapılarak negatif sonuçlanması halinde karantinaları sonlandırılır. Ancak aşılama sonrası 3 ay geçen kişilerin temaslı olmaları durumunda rutin temaslı algoritmasına göre hareket edilir. (14gün izolasyon, en erken 10. gün PCR negatifliği ile izolasyonun sonlandırılması) Sosyal mesafe önlemleri artık en az 1 metre olarak değil en az 2 metre olarak uygulanması önerilmektedir.

10. Pozitif vaka izolasyon süreleri;

Asemptomatik/ayaktan ve hastane yatışı olan hastalarda 10 günden 14 güne uzatılmıştır. (Test yapılmasına gerek yoktur ancak 3 gün üst üste semptomsuzluk olması durumunda en erken 10. günde PCR testi yapılabilir) Yoğun Bakım Endikasyonu Olan Hastalarda; İzolasyon süresi 20 gün olup 20 gün sonunda test yapılmasına gerek yoktur ancak 10. günden sonra semptomsuz ardışık 3 günün ardından 24 saat arayla 2 negatif PCR test sonucu olması durumunda izolasyon sonlandırılabilir.

c. İmmunsuprese vakalarda izolasyon süresi 28 gün olarak belirlenmiştir. Daha erkensonlandırılması için en erken 20. günden sonra 3 gün ardışık semptomsuzluk durumunda 24 saat arayla 2 negatif PCR test sonucu olması durumunda izolasyon sonlandırılabilir.

d. G. Afrika / Brezilya ve Hindistan gibi tehdit edici varyantlarda izolasyon süresi en az 14 gündür. 14. günden sonra yapılacak negatif PCR testi ile izolasyon sonlandırılabilir. PCR testi pozitif olması halinde izolasyon süresi tekrar test yapılmadan 20 güne uzatılır.

11. Temaslı sağlık çalışanı algoritması;

Yüksek Riskli: Evde 14 gün izole edilerek 10. gün PCR testi yapılır negatif ise 11. gün işe geri dönüşü sağlanır. Orta Riskli: Maske ile çalışır 10. gün PCR testi yapılır negatif ise semptom takibi yapılır. Düşük Risk: 14 güne tamamlayacak şekilde semptom takibi yapılarak maske ile çalışır semptom gelişirse PCR testi yapılır.

12. COVID-19 pozitif saptanan sağlık çalışanlarının işe erken dönmesini sağlamak amacıyla 7. günde yapılan PCR testi uygulaması kaldırılmış olup 10. maddeye göre izolasyonları sonlandırılacaktır.