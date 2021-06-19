TKP'nin günlük gazetesi Boyun Eğme yeni sayısında Cumartesi günü saat 16.00'da Ankara Anıtpark'ta kurulacak halkın kürsüsüne çağırıyor.

"Karanlığı yırtmak için halkın kürsüsünde buluşalım" manşetiyle çıkan Boyun Eğme'de şu değerlendirmeye yer veriliyor:

"Pandeminin başından beri kaynaklar patronlara akıtılırken halkımız yoksulluk ve hayat pahalılığıyla baş başa bırakıldı. İnsanlar, bankalara olan borçlarıyla baş edemeyip çareyi bu hayattan kopmakta buldu.

İktidar lebalep kongreler düzenlerken kaldırılan yasaklar, emekçilerin siyaset hakkını engellemek için sonuna kadar kullanıldı.

Patronlara verilen teşviklerle boşaltılan hazine, yurttaşlara kesilen cezalarla doldurulmaya çalışıldı. Su içmek için maskesini indirene, bebeğiyle markete çıkmak zorunda kalan kadına, İkizdere’de Cengiz İnşaat’ın talanına direnen köylüye ceza yağdırıldı.

İktidar salgın boyunca emekçilere yardım etmediği gibi, utanmadan halka İBAN verdi, yetmedi 'helâllik' istedi, o da yetmedi utanmadan 'Aç varsa siz doyuruverin' dedi.

Daha düne kadar AKP ile arasından su sızmayan ülkücü bir mafya, gazetecilerden siyasetçilere, ülkedeki kirli işlerden Suriye’deki kirli işlere kadar bulaştığı pislikleri ortaya saçtı. İçişleri Bakanı, milletvekilleri, yargıçlar, sermayedarlar, eski AKP

kurmaylarıyla ilgili iddiaların hiçbirinin bugüne kadar aksi kanıtlanmadı.

Onun medyası bunun marinası derken, kimse emekçilerin yarattığı değerlere nasıl çöküldüğünün hesabını sormadı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize’deki provokasyona ilişkin 'Daha dur, neler olacak neler' diyeli üç hafta geçmemişti ki, HDP İzmir İl binasına Suriye Menbiç’te bozkurt işaretiyle poz veren bir faşist tarafından saldırıldı.

Kısacası halkın soracağı çok hesap birikti. Halka karşı işlenmiş tüm bu suçların hesabını soracağız ve bu karanlığı mutlaka yırtacağız. Gelin bugün Ankara Anıtpark’ta suçlulara karşı halkın kürsüsünü beraber kuralım."