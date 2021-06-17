HDP'nin İzmir İl Örgütü binası silahlı bir saldırgan tarafından basıldı. Saldırgan, binada bulunan parti çalışanı Deniz Poyraz'ı katletti.

TKP'nin günlük dijital yayını Boyun Eğme, bugün gerçekleşen saldırıyı manşete taşıdı.

"Karanlığı Yırtıp Atacağız!" başlıklı manşet yazısı şöyle:

Ülkenin en büyük üçüncü kentinin orta yerinde güpegündüz saldırgan ya da saldırganlar bir siyasi parti binasını basıp, katliama yol açabiliyor. HDP’den yapılan açıklamalara göre, günlerdir tehdit edilme durumu söz konusu ancak yetkililerin gerekli adımları atmadığı anlaşılıyor.

Yurttaşımızın hayatını yitirdiği saldırıdan sorumlu olan, ihmali bulunan kim varsa cezalandırılmalıdır. Cinayeti kınamak, lanetlemek, üzüntüsünü belirtmek yetmez.

Bu günler susup sinerek, olan biteni izlemek günleri değildir.

Sessiz kalamayız. Halk kürsüsünü kurmak zorunda.