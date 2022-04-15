Karamollaoğlu'nun 'üçüncü ittifak' sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karar TV'de Taha Akyol ve Elif Çakır ile "Gündem Özel'' programına katıldı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun "üçüncü ittifak" çıkışına ilişkin olarak Kılıçdaroğlu, "Temel Bey'in düşüncesi ittifaktan ayrılmak değil. Bu düşünceye de saygı duyacağız. 24'ünde toplanacağız bu konu da gündeme gelir, masaya yatırırız" açıklamasını yaptı.

Kılıçdaroğlu, "Üçüncü ittifaka gerek var mı?" sorusunu ise "Bu konu hakkında yorum yapmam doğru olmaz," diyerek yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, "Bir siyasi partinin çok milletvekili çıkarmasanın çok fazla bir anlamı yok. Önemli olan parlamentoda çoğunluğu oluşturmak. Bir partinin tek başına girmesi ya da parlamento çoğunluğu olmadan çok oy almasının bir önemi yok. CHP, seçimlerde diğer partilerden bir kısım isimleri aday yapmaya açık. Milletimiz bunu bir Millet İttifakı olduğunu anladı, umut da bağladı. Sistemi de anlattık. Millet İttifakı üzerinde konsensus sağlanmış vaziyette. İttifakta bir çatlak yok" dedi.

Gültekin Uysal'ın sözleri

Kılıçdaroğlu, Gültekin Uysal'ın cumhurbaşkanı adayı için '20 yıllık AKP döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak' sözlerini ise "Bazı rahatsızlıkların oluştuğu bilgisi bize de geldi. Gültekin Bey ikinci bir paylaşım yaptı, sorun sözüldü. Bir yanlış anlama var. Bir tweet ile düzeltiyor. Gültekin Bey sadece benimle değil, diğer liderlerle de görüşecek" diye yanıtladı.

Macaristan seçimlerini de değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Küçük bir yerin belediye başkanlığını kazanmış biri Macaristan'da aday gösterildi. Çok da erken gösterildi, çok tartışma konusu oldu. Ayrıca Macaristan bize hiç benzemiyorki. Orada kişi başına gelir 18 bin dolar, bizde 8 bin dolar. Dolayısıyla bizim yapımızla Macaristan'ın yapısı arasında dünya kadar fark var. Bizde toplum nefes alamaz hale geldi. Orada da baskı var ama en azından AB'nin gözetimi var, AB'nin belli kriterleri var onlar uygulanıyor. Ayrıca bizim kültürümüz farklı onların kültürü farklı. Dolayısıyla ben, orada 6 lider bir araya geldi seçimi kaybetti Türkiye'de de 6 lider bir araya geldi. Bir tek 6 rakamı benziyor. Bizim yapımızla Macaristan'ın yapısı arasında çok fark var" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

"Doğru aday, güvenilir aday olacak. Taahütlerini yerine getireceği konusunda güven veren bir aday olacak. Hepimiz oturacağız, karar vereceğiz. Adayın devleti bilmesi lazım. Kurumların inşa edilmesi lazım. Devlete liyakat sistemi gelmesi lazım. Benim şahsi kanaatim tek adayla gidelim ve birinci turda mesele biter.

Çok iyi bir aday seçeceğiz ve gerçekten Türkiye'yi çok iyi yöneteceğiz. Bütün hazırlıklarımız var. Bütün partilerden de daha hazırlıklıyız onu da ifade edeyim. Yani iktidar partisi dahil onlardan daha hazırlıklıyız. Taha Bey ne yaparlarsa yapsınlar, bütün sandıklarda güvenliği sağlayacağız. Bizdeki veriler hiçbir partide yok. İktidar partisi dahil. Biz son 5-6 seçimde kim hangi sandıkta oy kullanmış onu biliyoruz. Müthiş bir dijital altyapımız var, müthiş bir kadromuz var, yetenekli bir genç ordumuz var hepsi sandıkların başında olacak. Kaldı ki bunu sadece CHP olarak söylüyorum. 5 parti daha var."

'Man Adası' açıklaması

Kılıçdaroğlu 'Man Adası' davasıyla ilgili açıklama yaparak, "Benim bu davayı kazanacağım belliydi. Alt mahkemede hakimler değiştirildi, deliller toplanılmadı. Benim delillerim Vakıflar Bankası'nın dekontu. Banka 'bana ait değildir' demedi" diye konuştu.