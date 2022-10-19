Karamollaoğlu'nun karşısına iki aday daha iddiası

Yeni Akit yazarı Akif Bedir, Saadet Partisi kurucu üyelerinden Prof. Dr. Mete Gündoğan’ın, 30 Ekim'de yapılacak Saadet Partisi 8'inci Olağan Büyük Kongresi'nde genel başkanlığa aday olmasını köşesine taşıdı.

Gündoğan’ın ardından partinin CHP’ye yakınlaşmasından rahatsız olduğunu iddia ettiği Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı İlyas Tonguç ve Saadet Partisi eski İstanbul İl Başkanı Selman Esmerer’in de aday olarak çıkabileceğinin konuşulduğunu yazan Bedir, “Yani, Türkiye siyasetinin bugününün şekillenmesinde istisnai bir yere sahip olan Millî Görüş harekâtını Erdoğan kininden dolayı “İslam düşmanı” CHP’nin emir eri yapan Karamollaoğlu’ndan parti kurtuluyor. Yani, Saadet Partisi saadete erecek gibi. Yani, kurumsal yapısı ve kardeşlik gücü zayıflasa da potansiyel bakımından hâlâ çok önemli bir siyasi hareket olan Milli Görüş yeniden siyaset arenasında yön tayin eder hale gelecek” dedi.