Karamollaoğlu'ndan 'liderler zirvesi' açıklaması: 28 Şubat'ın defterini birlikte düreceğiz

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP, Deva, Gelecek, İYİP ve DP ile yapacakları toplantı öncesi açıklamada bulundu.

Ankara'da 28 Şubat Pazartesi günü tarihi bir toplantı yapacaklarını belirten Karamollaoğlu, "Siyasi partilerimizin genel başkanlarıyla birlikte bir daha 28 Şubat'lar yaşanmasın, demokrasiye karşı kimse vesayet kurma hevesinde bulunmasın diye hazırlamış olduğumuz Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'e geçişi milletimize duyuracağız. Tabiri caizse 28 Şubat'ın defterini yine bir 28 Şubat günü hep birlikte düreceğiz" ifadesini kullandı.