Karamollaoğlu’ndan iktidara çağrı: Gelin bu işi bu zirvede bırakın

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'Bir tarafta lüks şatafat, gösteriş diğer açlık, yoksulluk var'

Ülkenin her yönden kutuplaşma ortamına girdiğini vurgulayan Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

*Toplumsal kutuplaşmadan farklı olarak bir de ekonomik şartlar bakımından kutuplaşan bir Türkiye ile karşı karşıyayız.

*Ülkemiz şu an iki kutba ayrılmış durumda. İki farklı toplum kesimi, iki farklı hayat sürdürenler var ülkemizde.

*Bir tarafta kamu kaynaklarından beslenen, birden fazla kurumdan maaş alan tuzu kurular, diğer tarafta ise yoksulluk sınırının 15 bin TL’yi geçtiği bir dönemde 4 bin küsur lira ile ev geçindirmeye, 650 liralık bursla günde bir öğün yemek yiyerek hayatta kalmaya çalışan, masraflarını karşılayamadığı için okulu bırakmak zorunda olanlar, gün be gün fiyatları artan temel tüketim maddelerine ulaşamayıp sofrasına tuz bile koyamayanlar var.

*Bir tarafta lüks şatafat, gösteriş ve israf, diğer tarafta yoksulluk, açlık, sızlanma ve feryat var.

'Vatandaşın kursağına giren ekmek her geçen gün küçülüyor'

Karamollaoğlu konuşmasına şöyle devam etti:

*Daha dün, sadece 6 ayda cari açığı kapatacaklarını vaat eden, türküler söyleyerek iktidara gelenler, Türk lirasını pula çeviren Erdoğan iktidarının yol açtığı ekonomik yıkım, sonunda insanımızın hayat kalitesini, yaşama sevincini her geçen gün törpülüyor.

*Enflasyonun üzerine benzin dökerek Türkiye’yi adeta bir yangın yerine çeviren iktidar ve ortakları, ülkemizin büyüdüğünü söyleseler de, vatandaşın kursağına giren ekmek her geçen gün küçülüyor maalesef.

*İnsanlar geçinebilmek için yemek öğünlerini azaltanların sayısı bir istatistiğe göre yüzde 50,3. Yani ülkenin hemen hemen yarısı yemek öğünlerini azaltmak mecburiyetini hissediyor.

*Dünyanın hiç bir yerinde 20 yıl boyunca iktidarda kalıp, krizin sorumlusu başkalarıymış gibi suçu rakiplerine atan ve ‘daha yeni başlıyoruz bu işi çözeceğiz’ diyen pişkin bir iktidar da yok.

'Gelin bu işi bu zirvede bırakın'

İktidarın ekonomi politikalarını da eleştiren Karamolloğlu, “Hayalde iyiler arasındaki ligde zirvede yer almak vaadi vardı. Gerçekte olumsuz istatistikler ve sıralamalar listesinde hep zirvede bulunduk. İyilerin değil, perişanların zirvesinde. Enflasyon 20 yılın zirvesinde şu anda. Zamlar yine 20 yılın zirvesinde. Cari açık maalesef o da 20 yılın zirvesinde. Dış borçlar ve faiz ödemeleri de bugünkü iktidarın sayesinde 20 yılın zirvesinde. Onun için iktidara seslenme ihtiyacı duyuyoruz. Gelin bu işi bu zirvede bırakın. Daha da feci manzaralarla ülkemizi karşılaştırmayın ” şeklinde konuştu.