Karamollaoğlu'ndan Bahçeli'ye: Bizim oy vermemiz sizi kurtarır mı?

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, düzenlediği basın toplantısında gündeme yönelik açıklamalarda bulundu.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Altılı Masa'ya yaptığı, "Gelin aday olarak Erdoğan'ın etrafında birleşelim" çağrısını değerlendiren Karamollaoğlu, Muhterem arkadaşlar; olmaz da, hadi diyelim ki biz genel başkanlar; “Sn. Bahçeli’yi kırmayıp, Sn. Erdoğan’a birer tane oy verelim” desek… Bu, kendilerini kurtarır mı zannediyorlar? Mafya-siyaset-uyuşturucu üçgeninin yeniden gündeme geldiği bu kirli düzene; bugüne kadar Ak Parti ve MHP’ye oy veren kardeşlerimiz, bir dönem daha oy verecek mi zannediyorlar? Gencecik bir akademisyenin başkent Ankara’da, sokak ortasında katledildiği bir olayda; milletvekili, özel harekât polisi ve uyuşturucu bağımlılarının aynı cümlede bir araya gelişine Cumhur İttifakı seçmeni vatandaşlarımız sessiz, tepkisiz kalır mı zannediyorlar? Bugüne kadar eleştirdikleri ne varsa, zamanla ona dönüşen Ak Parti iktidarına 2002’den bugüne samimiyetle oy veren kardeşlerimiz, bir dönem daha destek verir mi zannediyorlar? Vali ile parti il başkanı, rektör ile parti sözcüsü, bürokrat ile parti yöneticisinin kim olduğunun dahi ayırt edilemediği bu sistemin devamına aziz milletimiz razı olur mu zannediyorlar? Eğer böyle zannediyorlarsa, çok büyük bir yanılgı içerisinde olduklarını ve bunu da seçim akşamı anlayacaklarını kendilerine şimdiden hatırlatmak isterim'' dedi.