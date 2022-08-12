Karamollaoğlu'ndan 'Alevi aday' açıklaması: Erdoğan bu özelliği propaganda olarak kullanır

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığıyla ilgili açıklamada bulundu.

Halk TV'de katıldığı canlı yayında, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığında "Alevi" olmasının herhangi bir engel teşkil etmemesi gerektiğini söyleyen Karamollaoğlu, burada kalmayarak "CHP'nin genel başkanıdır. Esas itibariyle bir engel olmaması icap eder. Ancak kamuoyunun bu noktadaki tavrını bizim kadar, bizden daha çok Sayın Kılıçdaroğlu da değerlendirmeli. Herhangi bir endişesi varsa, kendisi daha çok gündeme getirmeli" dedi.

Karamollaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bundan dolayı destek veririm ama bu özellik (cumhurbaşkanlığı seçimlerinde alevi olması) benim destek vermeme engel olur diyen var mı acaba? Olabilir, mühim olan bunun yoğunluğu. Yüz kişide bir kişi ise bunun bir önemi yok.

Şu anda gözüken manzara bunu gündeme getirenlerin olmasına rağmen çok yüksek oranda bir tepki yok gibi gözüküyor.

Erdoğan bu özelliği propaganda olarak kullanır. Yıllardır bunun üzerinde ısrarla durdu. Bunu kullanmaktan imtina edeceğini sanmıyorum. Etkisini almaya çalışacak, hava oluşturmaya çalışıyor. Kendisi de böyle olmasını arzu ediyordu, böyle oluyor gibi bir hava doğarsa, onun neticesini kendisi ölçer. Burada kendisi de tepki almaya başlarsa o zaman vazgeçer."