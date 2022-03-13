Karamollaoğlu’ndan AKP'ye ‘cumhurbaşkanı adayı’ tepkisi: Hadi oradan sen de!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Berlin'deki Avrupa Buluşması'nda konuştu.

Sözcü'de yer alan habere göre, 6 partinin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem için bir araya gelmesine ilişkin konuşan Karamollaoğlu, “Biz, bugün AKP'nin benimsemiş olduğu başkanlık sisteminin, bu ülkeye fayda getirmeyeceğini gördük ve bundan dolayı da muhalefet olarak bir araya gelip, bunu çözmenin yollarını aradık. Sayın Erdoğan ‘Bana güvenin' diyordu. Ama kendisine bu millet güvendi, oyunu verdi ama karşılığını alamadı. Neden alamadı? Çünkü meseleleri bir tek şahsa bağlayarak çözüm aramak, bugünkü şartlarda da geçmişte de hiçbir zaman çözüm yolu olarak görülmedi” dedi.

İktidarın sürekli muhalefetin cumhurbaşkanı adayını gündeme getirmesiyle ilgili Karamollaoğlu, şunları söyledi;

"Geçmişte sadece milletvekili seçimleri yapılırken bile, seçim atmosferine girilmeden adayların belirlendiği oldu mu hiç? Hayır. Seçim kararı alınır, komiteler oluşturulur, her parti kendi adaylarını o süreçte belirler.

Bugün de en önemli konuların başında elbette cumhurbaşkanı seçimi geliyor. ‘Cumhurbaşkanı seçimini bugünden belirleyin' diye kim bize bunu telkin ediyor? AKP ve AKP yetkilileri. Hadi oradan sen de! Niye senin de oyununa geleceğiz?

Zamanı geldiğinde elbette cumhurbaşkanı adayı belirlenir. Şimdiden böyle bir girişimde bulunmanın, ne bu siyasi partilere, ne seçime, ne memleketimize faydası olmaz."