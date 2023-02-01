Karamollaoğlu: Yeni dönemde ana muhalefet görevini Erdoğan'ın üstlenmesini temenni ediyoruz

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, yapılacak seçimlerde cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ana muhalefet görevi üstlenmesini temenni ettiğini açıkladı.

Karamollaoğlu’nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Sn. Erdoğan ve iktidar bloku, bugüne kadar ülkeyi değil gündemi yönetme becerisiyle iktidarının devamını sağladı. Ancak artık ne ülkeyi ne de gündemi yönetebiliyorlar. Söylem ve sloganları bile gösteriyor ki, psikolojik olarak kendilerini şimdiden muhalefet olmaya hazırlamışlar.

İktidarda başarılı olamadılar, muhalefette kendilerine başarılar dileriz... Çünkü biz, muhalefette iken hep başarılı bir iktidar görmek istedik, maalesef göremedik. Yeni dönemde, ana muhalefet görevini Sn. Erdoğan'ın başarıyla üstlenmesini temenni ediyoruz.”