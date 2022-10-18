Karamollaoğlu: Seçim kararı alınır, iki gün içinde adayı açıklarız

Cumhurbaşkanlığı adaylığına dair açıklamada bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı adaylığında acele etmeme kararlılığındayız. Seçim kararı alınır, iki gün içinde adayımızı açıklarız" dedi.

Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan Karamollaoğlu, cumhurbaşkanı adaylığı ve altılı masa hakkında şöyle konuştu:

"Parlamenter sistemde koalisyonlar parlamento seçimlerinden sonra kurulur. Meclis aritmetiğine göre partiler bir araya geldiğinde meclis çoğunluğunu alıyorsa iktidar kurulur. Önce bugünkü sisteme göre başkan seçilecek, arkasından mecliste çoğunluğa göre Türkiye Cumhuriyeti yönetilecek.

'Somut politikalarımızı açıklayamaya başlayacağız'

Koalisyon şartlarını önceden belirlemek mecburiyetindeyiz. Ekonomi, eğitim, dış politikada ne yapacağız? Altı partinin her konuda ittifak etmesi mümkün olmaz. Asgari müştereklerde birleşerek bunu yapmak mümkün ve biz bunun yapılabileceğine inanıyoruz. Altı aylık sürede konuyu olgunlaştırdık. Belli noktaya geldik. Şimdi ikinci döneme giriyoruz. Artık biz somut politikalarımızı açıklamaya başlayacağız.

Cumhurbaşkanı adaylığında acele etmeme kararlılığındayız. Seçim kararı alınır, iki gün içinde adayımızı açıklarız. Her seçime gidilirken milletvekili adayları önceden belirlenmez. Seçim kararı alındıktan sonra belirlenir. Aday adayları vardır, üzerlerinde müzakere edilir. Belirlenme mutlaka seçim tarihi belirlendikten sonra yapılır."