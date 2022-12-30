Karamollaoğlu: Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın en az 3 puan üzerinde görünüyor

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, HaberTürk yazarı Nihal Bengisu Karaca'nın sorularını yanıtladı.

Karamollaoğlu, hükûmetin anayasa değişikliğine makul olduğunu belirtti. Altılı masaya ilişkin iddialara hakkında da konuşan Karamollaoğlu, "Son toplantımızla 5 Ocak’ta yapacağımız toplantının arası epey uzadı. Maalesef bunun sebebi de benim. Ameliyat oldum, kendimi çabuk toparlarım zannettim ama olmadı ve ara uzadı. Ara bu kadar uzamamış olsa bugünkü söylentilerin itibar görmeyeceğini düşünüyorum" ifadesini kullandı.

Seçimlere ilişkin de konuşan Karamollaoğlu, "Son zamanlarda bana gelen bilgileri söyleyeyim. Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın en az 3 puan üzerinde görünüyor. Yüzde 15 civarındaki kararsız seçmen dağıtılmadan önce" dedi.