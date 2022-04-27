Karamollaoğlu: İktidarın menfaatlerini kollayacak hakimlerden endişe ediyoruz

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gezi Parkı Davası’nda verilen kararlara ilişkin yaptığı açıklamada "İktidar kendisinin ve gerçeklerinin dışında karar veren hakimleri değiştirip, geçmişte kendisinden aday olan, kendisi ile menfaat ilişkisi içinde olanları mahkemelere atayıp sonra onların kararlarını adaletin tecellisi olarak görüyor" dedi.

Partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuşan Karamollaoğlu "gidişat bizi korkutuyor" ifadesini kullandı. Karamollaoğlu "yarın seçim kurulları yasasında yapılan değişiklik neticesinde iktidarın menfaatlerini kollayacak hakimlerden endişe ediyoruz" dedi.

Karamollaoğlu şöyle konuştu:

"Bir yerde hukuk adalet olmadan huzur olmaz. İktidar kendisini ve gerçeklerinin dışında karar veren hakimleri değiştirip geçmişte kendisinden aday olan geçmişte kendisi ile menfaat ilişkisi içinde olanları mahkemelere atayıp sonra onların kararlarını adaletin tecellisi olarak görüyor.

Kavala meselesine hiç girmedim, çarpıtıldığı için. Ama gidişat bizi korkutuyor.

Yeni tayin edilen hakim, alınan karara itiraz eden başka bir hakimden farklı düşünüyor ama kararı yeni tayin edilen bir hakim vermiş oluyor. Biz buna itiraz ediyoruz. Bu yüzden yarın seçim kurulları yasasında yapılan değişiklik neticesinde iktidarın menfaatlerini kollayacak hakimlerden endişe ediyoruz.

Açıkça söylüyorum bu memlekette hukuku üstün tutan hakimler olamaz bunlar, eğer mahkemeler iktidar partisinin menfaatlerine zıt kararlar alıp itham altında kalmazlarsa bu ülkede adalet vardır ama karar verirken yetkililerin ağzına bakarak karar verirlerse orada adalet olmaz. Hakimleri bu şekilde değiştirdikleri için Türkiye’de adalet olduğunu düşünmüyorum. Adalet mülkün temelidir buna inanıyorum ama ülkemizde hakimler özellikle seçilip belli makamlara getiriliyor iktidarın istemediği kararlar alınmasın diye.

Ben Kavala’yı tanımam fikirlerini bilmem, merak edip araştırmadım da. Ama usule bakınca verilen kararların isabetli olamadığı gerçeği var. Bir hakim ve yüzlerce hukukçu bunun yanlış olduğunu ifade ediyor. Nedendir bilinmez ama arada bir husumet olduğunu düşünüyorum ben. Dört yıllık tutukluluktan sonra casusluk suçu ile suçlanıyor. Ben bu yaklaşımda bir yanlışlık olduğu kanaatindeyim. Benim söylediğimi bir AKP’li söylüyor ve cezalandırılma yoluna gidiyorsa burada bir yanlışlık vardır, iktidar şaşırmış demektir. Ben olsam o partiden bugün istifa ederdim."