Karamollaoğlu: İktidarın kurallarını kendisinin belirlediği alanda siyaset yapmayı reddediyoruz

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından AKP heyetinin Anayasa değişikliğine yönelik düzenlemeyle ilgili HDP ile bir araya gelmesine ilişkin açıklama yaptı.

İktidara tepki gösteren Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Saadet Partisi, 'kendi sesiyle' konuşan ve aynı zamanda 'herkesle konuşabilen' bir partidir. İktidar bloğunun sınırlarını kendisinin çizdiği, kurallarını kendisinin belirlediği ve istediği zaman da bu kuralları değiştirdiği dar bir alanda siyaset yapmayı biz reddediyoruz!

Dışarda anormallikleri normalleşme olarak takdim eden, içerde başka bir siyasi partiye haram ilan ettiğini, işine gelince kendine mübah gören bu 'ikiyüzlü siyasete' son vereceğiz!"