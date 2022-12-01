Karamollaoğlu: HDP'nin tavrı çok önemli, belirleyici faktör olacak

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Altılı Masa'nın ortak yönetim yapısı, cumhurbaşkanı adayının isminin açıklanacağı tarih ve HDP’ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'ya konuşan Karamollaoğlu, Altılı Masa'nın ortak yönetim yapısı hakkında açıklamalarda bulundu.

"Burada en önemli konu istişare" diyen Karamollaoğlu, "Yani cumhurbaşkanı, bütün siyasi parti genel başkanları ile istişare ederek karar alacak. Cumhurbaşkanı seçim neticesine göre parti genel başkanlarıyla görüşerek, onlardan bilgilerle bakanları belirleyecek. Ama o bakanlar da bir istişare mekanizmasının içinde karar alacaklar. Çünkü kararları cumhurbaşkanı tarafından benimsenirse bir mana ifade ediyor. Sonuçta imzayı cumhurbaşkanı atacak. Meclis’teki çalışmalara daha fazla önem vereceğiz" ifadelerini kullandı.

'Adaylık ancak seçim kararı alındıktan sonra açıklanır'

"Adayınızı Şubat ayında görür müyüz?" sorusuna yanıt veren Karamollaoğlu, "Görürsünüz gibi. Adaylık ancak seçim kararı alındıktan sonra açıklanır. Haziran’ı kimse beklemiyor. Büyük ihtimalle mayıs ayında olabilir. Altılı Masa’da adayın ne zaman açıklanacağı detayına girmedik. Bunun zaruret olduğunu da düşünmüyorum. Konu son zamanlarda gündeme fazla getirildiği için belki de önümüzdeki sene başlarında açıklamak gerekebilir. Ama ille de bunu açıklayacağız, zamanı geldi gibi bir kanaatimiz yok" ifadelerini kullandı.

'HDP’nin tavrı çok önemli'

HDP hakkında da değerlendirmelerde bulunan Karamollaoğlu, "Şu anda fazla bir şey söylememiz mümkün değil ama söylediğiniz HDP’nin tavrı çok önemli. Yani belirleyici faktör olacak ister istemez onlar da. Kendi politikalarını dikkate alarak onlar da bir politika belirliyorlar, çalışıyorlar. Nasıl bir karar verirler onu bilemiyorum. Ama bu seçimin birinci turda bitmesi çok önemli. İnşallah gerekli adımlar atılır, gerekli ortam oluşur" dedi.

'Altılı Masa’yı bağlamaz...'

Altılı Masa'da adaylık konusunda çekişme olmadığını kaydeden Karamollaoğlu, "Dışarıdan gündeme getiriliyor. Her partinin içinde farklı kanaati olan insanlar var. Ama bu genel başkanların genel yaklaşımını değiştiriyor mu, inşallah ben değiştirmiyor diye görüyorum. Ben buna şahit olmadım. Onun için bu tip iddiaların Altılı Masa’yı şu anda bağlayamayacağı kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.