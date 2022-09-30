Karamollaoğlu erken seçim için tarih verdi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulundu.

Sözcü'nün haberine göre Cumhur İttifakı’na eleştirilerde bulunan Karamollaoğlu, “Sayın Erdoğan'ın da Cumhur İttifakı’nın da Türk siyasi hayatını kirlettikleri kanaatindeyim. İftira, yalan, hakaret. Bütün politikaları bunun üzerine inşa edilmiş. İftira etmede hiçbir tereddüt görmüyorlar. Yalan söylemekten de hiç çekinmiyorlar ama hakarete gelince, hazineleri çok geniş. Farkında değiller. Hakaret eden bir insan, aslında kendini tarif eder…’Zillet İttifaki’ diyorlar sen zilletin içinde çürümüşsün, yok olmuşsun. Bu yaklaşımı benimseyenler iflah olmaz” ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu, seçim için tarih tahminini de açıklayarak “14 Mayıs mantıklı bir tarih gibi geliyor” dedi.