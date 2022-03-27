Karamollaoğlu: Erbakan hayatta olsa kesinlikle CHP ile birlikte olurdu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ankara Masası programında Fatih Atik’in konuğu olduğu programda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Karamollaoğlu, “Erbakan hayatta olsa CHP ile birlikte olur muydu?” sorusu üzerine, “Bugün hayatta olsa kesinlikle CHP ile birlikte olurdu" yanıtını verdi.

Karamollaoğlu, "Erbakan hocamız bu noktalarda herkesle bir araya gelmekten çekinmez, nerelerde uzlaşılabilir bunun üzerinde dururdu. Her partinin de benimsediği temel fikirler vardır. Bu fikirlerin hepsi kabul edilemez diye bir şey yok" ifadelerini kullandı.