Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.
İYİP'ten yapılan açıklamaya göre, İYİP Genel Merkezi'nde Akşener'in makamında yapılan görüşme, basına kapalı gerçekleşti. (AA)
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Emel Güneş
Haber Merkezi
Karamollaoğlu, Akşener'i ziyaret etti
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, İYİP Genel Başkanı Akşener'i ziyaret etti.
Haber Merkezi
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.
İYİP'ten yapılan açıklamaya göre, İYİP Genel Merkezi'nde Akşener'in makamında yapılan görüşme, basına kapalı gerçekleşti. (AA)