Karamollaoğlu, Akşener'i ziyaret etti

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, İYİP Genel Başkanı Akşener'i ziyaret etti.

Haber Merkezi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

İYİP'ten yapılan açıklamaya göre, İYİP Genel Merkezi'nde Akşener'in makamında yapılan görüşme, basına kapalı gerçekleşti. (AA)

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