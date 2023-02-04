Karamollaoğlu, Akşener'i ziyaret etti

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

İYİP'ten yapılan açıklamaya göre, İYİP Genel Merkezi'nde Akşener'in makamında yapılan görüşme, basına kapalı gerçekleşti. (AA)