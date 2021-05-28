Karaman'da cemaat yurtlarında çocuklara tecavüz edilirken görevi suistimal eden müdürlere terfi!

Karaman’da 2016 yılında, Ensar Vakfı ve Karaman İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği (KAİMDER) evlerinde yaşları 8 ile 10 arasında 45 erkek öğrencinin cinsel istismara uğraması hâlâ hafızalarda. Öte yandan istismarı gerçekleştirenlere ve görevi suistimal ederek çocukların istismar edilmesine zemin hazırlayanların akıbeti bilinmiyordu.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Meclis'te konuyla ilgili bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Kaya, istismarcı öğretmenle yurtlarda fotoğraflar çektiren Karaman İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu'nun Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müşavirliğine atandığını duyurdu.

İl Milli Eğitim Müdürü terfi ettirilmiş!

Kaya şunları söyledi:

"Çocuklarımızı istismar eden, tırnak içinde söylüyorum sözde 'öğretmen' Muharrem Büyüktürk, Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanarak 508 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ya diğer sorumlular? Görevlerini suistimal edenler! Gözlerini, kulaklarını kapatanlar! Görevini ihmal ederek, çocuklarımıza tecavüz edilmesine zemin hazırlayanlar! Şimdi nerede, ne yapıyorlar? Yaptığımız araştırmalar sonucu tecavüzcü 'öğretmenle' yurtlarda fotoğraflar çektiren, Karaman İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müşavirliğine atanmış. Görevini hakkıyla yapmış (!) Hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam ediyor!"

'Özel Öğretim Kurumları Şube Müdürü görevine devam ediyor'

O dönem bu yurtların denetlenmesinden sorumlu olan Karaman Özel Öğretim Kurumları Şube Müdürü Ahmet Bayır da bugün Ankara Milli Eğitim Şube Müdürlüğü görevini yürütüyor. Görevlerini suistimal ederek 45 çocuğumuzun taciz ve tecavüze maruz kalmasına göz yuman kamu görevlilerine ödüllendirme gibi görevlendirmeler yapılmış. Bunlar, kadına ve çocuğa karşı işlenen suçlarda hafifletici sebep arayanlardır! Bunlar, kravatlıya ceza indirimi uygulayanlardır! Bunlar, çocuğa tecavüzde 'Bir defadan bir şey olmaz' diyenlerdir! Bunlar, Türkiye’yi yönetemeyen, ekonomik, sosyal, ahlaki, hukuki her alanda uçuruma sürükleyenlerdir!

'Göz yumanlar suç ortağıdır'

'TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Belirlenmesi Araştırma Komisyonunda' Milletvekillerinin sorularını yanıtlamaya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya soru sorulmasını engelleyen Komisyon Başkanı Öznur Çalık, kendini yandaş televizyon moderetörleri yerine koymuştur. Kadına ve çocuğa yönelik her türlü sorgulamanın önünü kesenler yaşananların da sorumlusudur. Türkiye’nin dört bir yanında cemaat, tarikat ve bunlara bağlı vakıfların kaçak yurtlarına göz yumanlar, izin verenler çocuklarımıza taciz ve tecavüzün suç ortağıdırlar. Bir gece yarısı İstanbul Sözleşmesini bir kararnameyle kaldırdığını ilan eden anlayış; kadına ve çocuğa karşı işlenen tecavüzden de, şiddetten de sorumludur. Çocuklara taciz ve tecavüzde bulunanlar ile göz yumanlara yaptırım uygulanmazsa; kadına yönelik şiddetin de önüne geçilemez. Tek çözüm erken seçimdir!"