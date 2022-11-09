Karakolda 8 yaşındaki çocuğa korkunç dayağa sadece 100 bin TL tazminat

2005 doğumlu D.Ö. olayın yaşandığı 11 Eylül 2013 günü şimdi 8 yaşındaydı. D.Ö. o gün Mersin Vilayet Emniyet Müdürlüğü ilkokul çağındaki çocukların bilgisayar ve internet gereksinimlerini karşılamak ve ödevlerini yapmaları için Siteler Karakolu’nda kurduğu bilgisayar ve çalışma salonuna ders çalışmak için gitti.

Bir orta arkadaşıyla dışarı çıktı.

Sözcü'nün haberine göre başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamede yaşananlar şöyle özetlendi:

D.Ö. arkadaşlarıyla oynarken, arkdaşı M. ile arbede etti. Karakol önünde nöbetçi bulunan polis memuru O.D., yanına gelerek D.Ö.’nün cinsel organına ve karnına ayağı ile vurdu.

D.Ö. bunun üzerine polis memuruna ana avrat sinkaflı küfürler etti. Bunun üzerine polis çocuğu kovalamaya başladı. Yakalayıp dövmeye başladı. Boynunu sıktı, başına vurdu, sol omuzuna vurdu.

Kafasını demir korkuluklar tekraren vurdu

Başka bir polisin ortaya girmesine karşın çocuğu bırakmadı, grup aracının içine soktu ve çocuğun başını takım aracının art iç tarafındaki demir korkuluklara birkaç kez vurdu.

Bu kez üç polis daha geldi. Çocuğu karakolun mutfağına götürdüler. Elbiselerini çıkarıp elini yüzünü yıkadılar. Yüzüne buz tuttular. Elbise verdiler.

Çaydanlıkla yüzüne vurdu

Bu sırada polis memuru O.D., mutfağa geldi, çocuğu dövmeye mutfakta da devam etti. Çocuk ağlıyordu. Çocuğun yüzüne tokatla ve mutfakta bulunan çaydınlıkla vurdu.

Zırhlı araçta iki saat tuttu

O.D. daha sonra çocuğu zırhlı bir araca koyarak bilmediği bir yere götürdü. Araç içinde yaklaşık iki saat kadar tuttu. Tekrar Siteler Karakolu’na götürdü.

'Oğlunu dövdüm'

Bu ortada olayı görenler çocuğun annesine haber verdi. Anne karakola geldi. Çocuğunu döven polis memuru O.D., “Çocuğun benim anneme küfrettti, nasıl terbiye vermişsin, biz size burada bekçilik ediyoruz, siz de annemize küfür ediyorsunuz, ben de oğlunu dövdüm, git oğlun içerde” diyerek anneye de çıkıştı.

Soyunuk halde üzerine su döküyorlardı

Anne mutfağa gittiğinde çocuğunu soyunuk halde, üstüne su dökülürken gördü.

Oğlunun sol omzunda yaygın formda morluk, yüzünün sol tarafında el izi vardı ve şişmişti. Boğazının alt tarafında da yaygın halde kızarıklık olduğunu görünce krize girdi.

Oğlunu almak istedi lakin polisler vermedi. Mutfakta bulunan 3 polis çocuğu daha sonra konuta getireceklerini söyledi. Anne ısrar etmesine karşın çocuğunu alamadı.

'Kıyamam ben ona'

Bir polis memuru ‘Yenge ben D.yi çok seviyorum, merak etme sen, ben onu konuta getireceğim, kıyamam ben ona.’ biçiminde söylemi üzerine meskene gidip beklemeye başladı.

Yaklaşık iki saat sonra D. konuta geldi. O gece kusma ve ateş şikayetiyle sabahladı. Sabah çabucak sıhhat ocağına gittiler. Tabip, “Damdan mı düştü?” diye sordu. Polisin dövdüğünü söyleyince bir an önce hastaneye yetiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Tam bu sırada karakoldan gelen tanımadığı sivil polisler çocuğu hastaneye araç ile götürmek istediklerini söyledi. Polisler çocuğu Mersim Bayan Doğum ve Çocuk Hastanesi’ne götürdü. Burada tam bir hafta yatarak tedavi gördü. Daha sonra devam eden süreç sonunda hazırlanan raporlarda şu tespitler yapıldı:

1-Maruz kaldığı fizikî istismar olayına bağlı olarak kronik travma sonrasında gerilim bozukluğu geliştiği ve ruh sıhhatinin bozulmuş olduğu,

2-Yaşamını tehlikeye uğratmadığı, yaralanmasının Kolay Tıbbi müdahale ile giderilebilecek biçimde olmadığı, istikametinde raporların düzenlendiği anlaşılmıştır.

Bir gün bile tutuklu kalmadı

İddianamede detaylarıyla anlatılan olayın kovuşturma evresinde, gerek karakolda, gerek dış yerlerdeki hiçbir kamerada olay anına ait imaj bulunamadığı ileri sürüldü.

Mahkeme, 5 yıl sonra 2018 yılında verdiği kararda polis memuru O.D.’nin taammüden yaralama kabahatinden 1 yıl 10 ay 15 gün mahpus cezasıyla cezalandırılmasına ve kararın açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Diğer 3 polis hakkında ise kamu görevlisinin cürmü bildirmemesi hatasından 7 ay 15 gün mahpus cezası verilmesine karar verildi. Lakin bu ceza da ertelendi.

Aile bu karara yaptığı itiraz da reddedilince Anayasa Mahkemesi’ne ferdî müracaatta bulundu.

Yüksek Mahkeme şu tespit ve değerlendirmelerde bulundu:

İlk derece mahkemesinin makus muamele faili O.D. hakkında mahpus cezasına ait HAGB kararı sonucunda deneme mühleti içinde kabahat işlememesi hâlinde bu ceza vaki olmamış sayılarak isimli ve memuriyet siciline yansımayacaktır. Verilen bu karar cezanın infazının ertelenmesinden daha güçlü bir tesire sahiptir ve sanığın cezadan muaf tutulması ile sonuçlanmaktadır. Ulaşılan bu sonucun bu tıp olaylara karışan kamu görevlilerine müsamaha ile yaklaşıldığı izlenimini uyandırdığı ve bu cins fillere eğilimi olan vazifelileri cesaretlendirebileceği üzere bireylerin bu kapsamda devlete ve adalet düzeneklerine olan inançlarını de zedeleyebileceği açıktır.

Buna nazaran somut olayda sanık O.D. hakkında HAGB kararı verilmesinin eziyet yasağının maddi ve adap boyutunu ihlal ettiğine karar verilmesi gerekir.

Hüküm: Eziyet edildi

Anayasa Mahkemesi inceleme sonunda şu kararı kurdu:

Açıklanan münasebetlerle;

Başvurucu D.Ö.’nün eziyet yasağının ihlal edildiğine ait tezinin KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA,

Anayasa’nın 17. hususunun üçüncü fıkrasında garanti altına alınan eziyet yasağının maddi ve adap boyutunun İHLAL EDİLDİĞİNE,

Kararın bir örneğinin eziyet yasağının ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yine yargılama yapılmak üzere Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesine GÖNDERİLMESİNE,

Başvurucu D.Ö.ye net 100.000 TL manevi tazminat ÖDENMESİNE,

Kararın bir örneğinin Adalet Bakanlığına GÖNDERİLMESİNE OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

