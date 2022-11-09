Karakolda 8 yaşındaki çocuğa dayağa ödül gibi ceza!

11 Eylül 2013 günü 8 yaşında olan D.Ö.'nün karakolda maruz kaldığı dayağa ilişkin davada karar verildi.

Sözcü'nün haberine göre başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamede yaşananlar şöyle özetlendi:

D.Ö. arkadaşlarıyla oynarken, arkadaşı M. ile arbede yaşandı. Karakol önünde nöbetçi bulunan polis memuru O.D., yanına gelerek D.Ö.’nün cinsel organına ve karnına ayağı ile vurdu.

D.Ö. bunun üzerine iddiaya göre polis memuruna küfür etti. Bunun üzerine polis çocuğu kovalamaya başladı, sonrasında yakalayıp darp etti.

Kafasını demir korkuluklar tekraren vurdu

Başka bir polisin araya girmesine karşın çocuğu bırakmadı, grup aracının içine soktu ve çocuğun başını takım aracının art iç tarafındaki demir korkuluklara birkaç kez vurdu.

Bu kez üç polis daha geldi. Çocuğu karakolun mutfağına götürdüler. Elbiselerini çıkarıp elini yüzünü yıkadılar. Yüzüne buz tuttular. Elbise verdiler.

Çaydanlıkla yüzüne vurdu

Bu sırada polis memuru O.D., mutfağa geldi, çocuğu dövmeye mutfakta da devam etti. Çocuğun yüzüne tokat attı ve mutfakta bulunan çaydınlıkla vurdu.

Zırhlı araçta iki saat tuttu

O.D. daha sonra çocuğu zırhlı bir araca koyarak bilmediği bir yere götürdü. Araç içinde yaklaşık iki saat kadar tuttu. Tekrar Siteler Karakolu’na götürdü.

'Oğlunu dövdüm'

Bu sırada olayı görenler çocuğun annesine haber verdi. Anne karakola geldi. Çocuğunu döven polis memuru O.D., “Çocuğun benim anneme küfrettti, nasıl terbiye vermişsin, biz size burada bekçilik ediyoruz, siz de annemize küfür ediyorsunuz, ben de oğlunu dövdüm, git oğlun içerde” diyerek anneye de çıkıştı.

Soyunuk halde üzerine su döküyorlardı

Anne mutfağa gittiğinde çocuğunu soyunuk halde, üstüne su dökülürken gördü.

Oğlunun sol omzunda yaygın formda morluk, yüzünün sol tarafında el izi vardı ve şişmişti. Boğazının alt tarafında da yaygın halde kızarıklık olduğunu görünce krize girdi.

Oğlunu almak istedi lakin polisler vermedi. Mutfakta bulunan 3 polis çocuğu daha sonra konuta getireceklerini söyledi. Anne ısrar etmesine karşın çocuğunu alamadı.

'Kıyamam ben ona'

Bir polis memurunun ‘Yenge ben D.yi çok seviyorum, merak etme sen, ben onu konuta getireceğim, kıyamam ben ona.’ biçiminde söylemi üzerine meskene gidip beklemeye başladı.

Yaklaşık iki saat sonra D. konuta geldi. O gece kusma ve ateş şikayetiyle sabahladı. Sabah sağlık ocağına giden ailenin hızla hastaneye gitmesi söylendi.

Tam bu sırada karakoldan gelen tanımadığı sivil polisler çocuğu hastaneye araçla götürmek istediklerini söyledi. Polisler çocuğu Mersim Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’ne götürdü. Burada tam bir hafta yatarak tedavi gördü.

Bir gün bile tutuklu kalmadı

İddianamede detaylarıyla anlatılan olayın kovuşturma evresinde, gerek karakolda, gerek dışarda hiçbir kamerada olay anına ait görüntü bulunamadığı ileri sürüldü.

Mahkeme, 5 yıl sonra 2018 yılında verdiği kararda polis memuru O.D.’nin taammüden yaralama kabahatinden 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve kararın açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Diğer 3 polis hakkında ise kamu görevlisinin cürmü bildirmemesi suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası verilmesine karar verildi. Bu ceza da ertelendi.

Aile bu karara yaptığı itiraz da reddedilince Anayasa Mahkemesi’ne müracaatta bulundu.

Yüksek Mahkeme şu tespit ve değerlendirmelerde bulundu:

Başvurucu D.Ö.’nün eziyet yasağının ihlal edildiğine ait tezinin KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA,

Anayasa’nın 17. maddesinin üçüncü fıkrasında garanti altına alınan eziyet yasağının maddi ve adap boyutunun İHLAL EDİLDİĞİNE,

Kararın bir örneğinin eziyet yasağının ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yine yargılama yapılmak üzere Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesine GÖNDERİLMESİNE,

Başvurucu D.Ö.ye net 100.000 TL manevi tazminat ÖDENMESİNE,

Kararın bir örneğinin Adalet Bakanlığına GÖNDERİLMESİNE OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

