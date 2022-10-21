Karaismailoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Mutlaka ticari tıkanıklıkların önünü açmak için yatırımlar yapmak gerekiyor. Kanal İstanbul da tamamen küresel lojistik hareketlerdeki ihtiyaçtan doğdu" dedi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde AKP'nin gençlik buluşmasına katılan Karaismailoğlu bir öğrencinin Kanal İstanbul projesiyle ilgili sorusu üzerine şunları söyledi:

"Bugün 12 milyar tonluk ticaret hacmi dünyada hareketlilik halinde. Bunun yüzde 90'ı denizlerden sağlanıyor. 2030 yılına geldiğimizde dünya ticaret hacmi 30 milyon tona çıkacak. Bugün İstanbul Boğazı'ndan yaklaşık 40 bin gemi geçiyor. Zaten zorlu şartlar altında geçiriyorsunuz, hem Marmara hem Karadeniz'de günlerce bekliyor bu gemiler.

Bugün 3-4 gün bekliyorsa önümüzdeki yıllarda haftalarca bekleyebilir. Bu yükü ne İstanbul Boğazı ne Marmara Denizi kaldırabilir. O yüzden mutlaka bu ticari tıkanıklıkların önünü açmak için yatırımlar yapmak gerekiyor. Kanal İstanbul da tamamen küresel lojistik hareketlerdeki ihtiyaçtan doğdu."