Karaismailoğlu’ndan İmamoğlu’na dava

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu hakkında 250 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı. Davaya gerekçe olarak İmamoğlu’nun katıldığı bir televizyon programında söyledikleri gösterildi. Karaismailoğlu’nun, avukatı Ömer Faruk Karagüzel aracılığıyla İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesine sunduğu dava dilekçesinde, İmamoğlu’nun 10 Nisan’da katıldığı televizyon programında Bakan Karaismailoğlu’nun kişilik haklarına yönelik, asılsız iftira içeren ithamlarda bulunduğu belirtildi.

İmamoğlu ne demişti?

“Bu da zavallı bir arkadaş. Hayatında bekçi kulübesi dikmemiş arkadaş bugün açıklama yapıyor diyor ki, ‘Atatürk Havalimanı işi bitti, orada park yapacağım, hikayesi kapandı’ diyor. Kibire bakar mısınız? Sen hayatında bekçi kulübesi dikmemiş bir insansız. İradesi olmayan bir insansın. Çünkü ben seni irade koltuğunda otururken tanıyorum. Aileni de tanıyorum. Dedenden sana 3 milyon metrekarelik Florya’nın göbeğinde arazi kalsa bu kadar konuşamazsın. ‘Atatürk Havalimanı konusu kapandı’ diyor; sanki dedesinden Florya’nın göbeğinde 3 milyon metrekarelik bir arazi ona miras kalmış gibi.”