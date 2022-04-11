Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu hakkında 250 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı. Davaya gerekçe olarak İmamoğlu’nun katıldığı bir televizyon programında söyledikleri gösterildi. Karaismailoğlu’nun, avukatı Ömer Faruk Karagüzel aracılığıyla İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesine sunduğu dava dilekçesinde, İmamoğlu’nun 10 Nisan’da katıldığı televizyon programında Bakan Karaismailoğlu’nun kişilik haklarına yönelik, asılsız iftira içeren ithamlarda bulunduğu belirtildi.
Karaismailoğlu’ndan İmamoğlu’na dava
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu‘nun dün sarf ettiği sözlerinin ardından 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
Haber Merkezi