Karaismailoğlu'ndan 'İBB Başkan adaylığı' sorusuna yanıt

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu son dönemde İstanbul'la ilgili yaptığı açıklamaların ardından gündeme gelen 2024'teki seçimlerde İBB Başkanlığı'na aday olacağı iddialarına ilişkin konuştu.

Karaismailoğlu gazetecilerin 2024 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamına aday olup olmayacağı sorusuna “Ben şu anda Ulaştırma Bakanı’yım. Allah bize nasip etmiş böyle bir görevi" diye yanıt verdi. Karaismailoğlu bakan olarak "İstanbul'da da çok ciddi işleri olduğunu" söyledi.

'İstanbul'da çok ciddi işlerimiz var'

İBB'de 24 yıl çalıştığını söyleyen Karaismailoğlu şunları kaydetti:

"Ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde de 24 yıl çalıştım. En son bürokrat olarak da en üst seviyede birisi olarak ve İstanbul’un tamamını planlamış ve ulaşım altyapısını çok iyi bilen birisi olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda şimdi bütün Türkiye’ye hizmet etme görevi verildi. Onun kutsallığını ve onun fırsatını bulduğum için ülkemi hizmet etmek için canla başla çalışıyorum. İstanbul’da da çok ciddi işlerimiz var. İstanbul’daki işlerimizi bir an önce bitirmek ve İstanbulluların hizmetine sunmak için çok büyük çaba sarf ediyoruz."

'Karadeniz'de bekleyen 22 Türk gemisi var'

Dün basın mensuplarıyla bir araya gelerek soruları yanıtlayan Karaismailoğlu, Ukrayna'nın Karadeniz'deki kıyılarında bekleyen 22 Türk gemisi olduğunu açıkladı.

Karaismailoğlu "Ukrayna’nın Karadeniz’deki sahilinde bekleyen 22 tane gemimiz var. Bunlardan çoğu Türk sahipli ama Türk bayraklı olan da var içerisinde. Sürekli gündemimizde bu gemilerin oradan alınması var. İlk başlarda 200’ün üzerinde mürettebat vardı. Onların bir kısmını tahliye ettik. Şimdi 90 tane daha mürettebat var ama onlar tahliye talebinde bulunmadılar. Gemiyi terk etmek istemiyorlar. Gemilerde oldukça yük var. Yani tahıldan tutun ayçiçek yağına ve demire kadar var gemide. Bu süre yaklaşık 50 güne ulaştı” diye konuştu.

Şirketlere garanti ödemeli projeleri savundu

Yap-işlet-devret modelini savunan Karaismailoğlu, "Yap-işlet-devret projeleri finansal model olarak çok hızlı biten ve özel sektörün de sorumluluğunu ve riskini aldığı çok kıymetli işler. O yüzden siz 8 milyar dolarlık bir Kuzey Marmara Otoyolu’nu kaç yılda bitirip, ülke bütçesinden buraya 8 milyar doları ne kadar zamanda ayıracaktınız? Mümkün olmadığı için bu kısa sürede bu projeleri bitirip ülkeye, ekonomiye, istihdama ve üretime bu projeleri kazandırıyorsunuz" diye konuştu.