Karaismailoğlu: Mobil abone sayısı 90,8 milyona ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından hazırlanan Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu'nu değerlendirdi.

Bakan Karaismailoğlu, mobil abone sayısının 90,8 milyona ulaştığını belirterek, "Bu yılın üçüncü çeyreğinde haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmecilerin net satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47 artarak 35,1 milyar liraya yükseldi." ifadesini kullandı.

Karaismailoğlu, internet abone sayısında da artışın devam ettiğini belirterek şunları kaydetti:

"72,6 milyonu mobil olmak üzere toplam geniş bant internet abone sayısı 91,4 milyona çıktı. Bir önceki çeyrek ile kıyaslandığında abone sayısı yüzde 2,1 civarında büyüme kaydetti. En yüksek artış bir önceki döneme göre yaklaşık 2,5 milyon ile mobil internet abone sayısında yaşandı.

Aynı dönemde 498 bin kilometre fiber altyapıya ulaştık. Fiber internet abone sayısı da 5,5 milyona yükseldi. Sabit genişbant internet aboneleri aylık ortalama 243 gigabyte, mobil genişbant internet aboneleri aylık ortalama 14,8 gigabyte internet kullandı. Bir önceki üç aylık döneme göre 2022 yılı üçüncü çeyreğinde sabit genişbant internet abonelerinin aylık ortalama kullanımında yüzde 2,1 ve mobil genişbant internet abonelerinin aylık ortalama kullanımında ise yüzde 15,5 artış oldu."