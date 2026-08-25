Karahantepe'de 11 bin yıllık heykel bulundu: Leoparın sırtında insan figürü

Şanlıurfa'daki Karahantepe Ören Yeri'nde sürdürülen kazılarda yaklaşık 11 bin yıllık kompozit bir heykel bulundu. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yürüttüğü “Geleceğe Miras Projesi” kapsamındaki 2026 kazı sezonunda ortaya çıkarılan eser, insan ve hayvan figürünü aynı kompozisyonda bir araya getiriyor.

70 santimetre yüksekliğindeki heykelde bir insan, leoparın sırtında oturur biçimde tasvir ediliyor. Eserin, yaklaşık 3 metre çapındaki, zemini yassı taşlarla kaplı bir yapının duvarı boyunca uzanan sekinin üzerinde bulunduğu açıklandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, buluntunun “daha önce benzerine rastlanmayan bir üsluba” sahip olduğunu belirterek, keşfin bölgedeki erken yerleşik toplulukların dünyasına ilişkin yeni sorular ortaya çıkarabileceğini söyledi.

Karahantepe neden önemli?

Şanlıurfa kent merkezinin yaklaşık 55 kilometre doğusunda bulunan Karahantepe, Göbeklitepe ile birlikte “Taş Tepeler” olarak adlandırılan Neolitik dönem yerleşimleri arasında yer alıyor. Alanda yürütülen çalışmalar, avcı-toplayıcı toplulukların yerleşik yaşama geçiş sürecindeki mimari, gündelik yaşam ve sembolik üretim biçimlerinin anlaşılması açısından önem taşıyor.

Karahantepe'deki kazılarda daha önce de insan ve hayvan betimlemeleri ile anıtsal heykeller bulunmuştu. 2023 yılında ortaya çıkarılan yaklaşık 2,3 metre yüksekliğindeki insan heykeli bunların en dikkat çekici örneklerinden biriydi.

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