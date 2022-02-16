Karahantepe'de 11 bin yıllık heykel bulundu

Şanlıurfa'da arkeologların Göbeklitepe çalışmalarının sonucunda bölgede birden fazla "Göbeklitepe" olduğuna dair yorumlar yapılmıştı. Dönemin ortalama 10 bin yıl öncesine tarihlendirilen buluntuları birçok arkeolojik ve antropolojik çalışmaya yeni veriler kazandırıyor.

Bunlardan birisi de geçtiğimiz gün Karahantepe kazılarında bulunan ve 11 bin yıl öncesine tarihlendirilen insan başı heykeli.

Karahantepe 1997 yılında belirlenmiş bir kazı alanı olarak ilk kez gündeme gelmişti. Neolitik dönemden kaldığı düşünülen 250 dikilitaşın bulunduğu alanda ilk kazı 2019 yılında başladı. Urfa ve Mardin hattında benzer arkeolojik alanın keşfedilmesi kamuoyunda "birçok Göbeklitepe mevcut" şeklinde yorumlanmıştı.

2021 yılında ortaya çıkaninsan heykellerinin de benzer şekilde gündem olduğu Karahantepe kazılarında geçtiğimiz gün bir insan başı heykeline rastlandı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin de resmi sosyal medya hesaplarından duyurduğu heykeli birçok araştırmacı ve kazı başkanı heyecanla paylaştı. Bulunan her objenin, Göbeklitepe, Karahantepe, Nevali Çori ve Boncuklu Tarla kazılarındaki ortaya çıkan eserler arasındaki benzerlikleri ve olası ilişkileri araştırmacılar tarafından ineleniyor.

Bulunan objenin insanı betimleme açısından statü, duygusal ifade ve "porte" biçimleri ile ele alındığında çağının öncüsü bir tasvir olduğunu söyleyen araştırmacılar yeni bulgular için de çalışamlarına devam ediyor. Daha önce Şanlıurfa kazılarında bulunan ve "Urfa Adamı" olarak isimlendirilen, bugün Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde yer alan heykelden yaklaşık bin ya da 2 bin yıl daha eskiye giden bu obje ile çalışamlara dair bulguların çeşitleneceği beklentisi hakim.