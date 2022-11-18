Karahan’ın 10 Kasım Kâbusu: Mustafa Kemal Atatürk

Oğlan, sürpriz sayılmayacak yeni bir skandala imza attı. 10 Kasım akşamı sahnelenen Tosca operası başlamadan önce, Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin (ADOB) orkestra üyeleri tarafından talep edilen, Atatürk’ün anısına 1 dakikalık saygı duruşunu reddetti.

Bu ret bir siyasal tavırdır, eylemdir. Oğlan’ın siyasal kimliği ve kişiliğinin güçlü göstergelerinden biridir.

Aynı güne sığmış üç olay, aynı siyasal zincirin üç halkası olarak karşımızda duruyor: Saray’ın Anıtkabir ziyaretinde yaşananlar, Oğlan’ın Mustafa Sandal ile çektiği video klibin dolaşıma sokulması, Tosca temsili öncesinde saygı duruşuna izin vermemesi.

Sürpriz değildir ama…

Hep yazıyor, söylüyoruz: Bu Oğlan, DOB gibi bir kurumu yönetebilecek en cılız ehliyet ve liyakata dahi sahip olmayan, islamcıların, suçsuzluk teminatı vererek o koltuğa oturttukları bir savaş atıdır. Saray’ın esas oğlanlarından olduğu için, her istenileni yapacak, karşılığında da, kamu olanakları kullanılarak, yer yer yasal çerçevenin dışına çıkmak pahasına, şahsi PR’ını yapmasına göz yumulacak, cebi doldurulacaktır. İslamcıların nefret objesi olan DOB’u kurumsal ve kültürel olarak rendeleyen ana aparattır.

10 Kasım akşamı ADOB’da yaşanan kepazelik, bu bağlamda, hiç de sürpriz değildir.

Neden mi?

İslamcıların Mustafa Kemal’e nasıl baktıkları sır değil. Zaten gizlemiyorlar da. Üç hafta önce, Mahir Ünal üzerinden bir kez daha gösterdiler. Adam, 21 Ekim’de, Kahramanmaraş Uluslararası 8. Kitap ve Kültür Fuarı’nda, Laik Cumhuriyet’in kültür omurgasına verdi veriştirdi. Salyalarını akıta akıta kin kustu. 20 yılın getirdiği şımarıklık ve mutlak iktidar hülyası, tarihin toprağıyla temaslarını o ölçüde kesmiş görünüyor ki, rüzgârın yön değiştirdiğini bile algılayamıyorlar. İslamcılar, laik cumhuriyetçi kesimden gelen büyük tepkiye ancak 10 gün dayanabildiler. 31 Ekim’de, ağır top yoldaşları Mahir Ünal’ı feda etmek zorunda kaldılar. Siyaseten yolun sonunda oldukları için, direnemezlerdi. Gel gör ki, bu durum, islamcı mahfillerde, AKP’de ciddi rahatsızlığa yol açtı. Moraller bozuldu. Seçimlere birkaç ay varken, “O kadar zayıf mıyız?” sorusu çengele takıldı kaldı.

Ülke seçim atmosferine girmiş, islamcılar bütün anketlerde ekside. Kitle psikolojisine oynamaları hayati önem kazanmış. Güç gösterisi anlamına gelebilecek her türden küçük, orta, büyük ölçekli simgenin olağan değeri birkaç misline çıkmış… Bir şeyler yapmalı…

Mahir Ünal’ın intikamı babında, islamcı tabanın gazını alabilmek için, 10 Kasım’ın iyi bir fırsat olabileceği düşünülür. Anıtkabir’deki resmi törende, ilgili yasal düzenleme çiğnenerek, “Her yer Tayyip, her yer Erdoğan” sloganı attırılır. Ardından da, Saray, Anıtkabir Özel Defteri’ne, “Türkiye Yüzyılı” filan diye AKP propagandası teyeller. Yandaş kanallar köpürtür. Güç gösterisine sayılır.

İşte, aynı gece, Oğlan’ın saygı duruşuna izin vermemesi, Ankara atmosferini zehirleyen bu “siyasal intikam” havasının doğal uzantısıdır; Saray nezdindeki “saygınlık”ına halel getirmemek için, gayretkeşlik şovu yapmıştır. Üstelik, saygı duruşuna izin vermemekle kalmamış, Tosca’nın birinci cast’ı olmasına ve “Atamızın en sevdiği opera. Her defasında onun için söylüyorum” mavalına karşın, o akşam söylememeyi yeğlemiş, sahneye çıkmamıştır.

Tesadüf mü?

Hayır; 10 Kasım’da Saray kuşları birlikte hareket etmişlerdir. Atatürk’ün anısı için sahnelendiği iddia edilen Tosca’nın protokol sıralarında, islamcı siyasi ya da mülki erkândan birilerini gören oldu mu?

Siyasal olanın yanında, işin bir de kişisel yönü var: Oğlan, mücahit Mahir Ünal’a, onu “ağabeyim” diye tanıtacak ölçüde yakındır. Bu milli kıymetimizi, 2019’daki “kız isteme merasimi”ne onur konuğu olarak davet edecek, nişan yüzüklerini onun takmasını isteyecek, aynı yıl içinde düzenlenen nikâh töreninde de şahidi yapacaktır. Genel müdürlük koltuğuna oturtulmasında “ağabey”in rolü biliniyor.

Bu bir üçgen: Bir kenarı 5’li çetenin üyelerinden Nihat Özdemir’in, yani, LİMAK Holding’in çocukları, bir kenarı Mahir Ağabey, bir kenarı da Oğlan. Mahir Ağabey siyasal ayak, Nihat Ağabey ekonomik ayak, Oğlan da, sanatsal ayak. Ortak ürünleri: Limak Filarmoni Orkestrası. Oğlan için kuruldu. Masif bir siyasal amaç ile: Laik Cumhuriyet’in “yüksek sanat" anlayışı içinde yer alan opera ve kültürünü, kurumsal yapısı DOB üzerinden seyreltmek, yozlaştırıp, yok etmek. Zeki Müren şarlatanlığı, Oğlan’ın o koltuğa oturtulma operasyonuydu. Malum, islamcıların kültür mancınığı, klasik Batı müziğine karşı, Laik Cumhuriyet’in gayri milli, kendilerinin ise, yerli ve milli kabul ettikleri alaturkadır. DOB’a alaturkanın sokulması, bu nedenle, başlıbaşına gerici bir siyasal eylemdir.

Atatürk alerjisinden muzdarip Mahir Ağabey’in başına gelenin, Oğlan’ı epey üzmüş olduğunu ayrıca vurgulamaya gerek var mı? Atatürk’ün ölüm yıldönümünde, “ağabey”i ile dayanışma içinde olduğunu göstermeyi, vefa duygusunun ve yüksek etik anlayışının gereği saymış olmalı.

Her iki nedeni topladığınızda, Atatürk mü, Mahir Ağabey mi seçenekleri arasında hiç de duraksama yaşamadığı görülüyor.

Buz gibi skandaldır…

Yaşanan, sürpriz değildir ama, skandaldır.

Önce, kısa bir not düşelim:

DOB saf kan laik cumhuriyet kurumu olduğundan, her 10 Kasım’da, o gün için düzenlenen konser ya da temsiller öncesinde, Atatürk’ün anısına saygı duruşunda bulunulması yılların geleneğidir. Bu ülkenin her kurumundan kazınsa, DOB’dan kazınamaz. Nitekim, o akşam, diğer opera-bale müdürlüklerinde yaşananlar (İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya, Samsun) konuya yeterince ışık tutar niteliktedir.

Oğlan’ın, koltuğa oturtulduğunda aldığı ilk talimatlardan biri, bu “eski Türkiye” geleneğinin, çağdaş dünya ile hiç de uyumlu olmadığı, gereğinin yapılması yönündeydi. O dönem, Saray rejimi yeni kurulmuş; Laik Cumhuriyet’in tarihe karıştığı izlenimi pompalanıyor, islamcılar burunlarından kıl aldırmıyorlar…

Oğlan da gereğini yapıyor. Malum, dünya çapında sanatçı olacak; Metropolitan’dan, La Scala’dan teklifler yağacak. Tek eksiği PR. Onu da, Mahir Ağabey ve arkadaşlarının yönettiği devletimizin şefkatli bütçesi temin edecek, biiznillah… Bu arada da, Nihat Ağabey’in LİMAK orkestrası yerli para birimi üzerinden kumanyasını temin eyleyecek.

İyi de, beş yıl sonra, rüzgârın yönü çoktan değişmiş. Laik Cumhuriyet’i yıkacağız, diye gelenlerin siyasal ruhları bedenlerini terk etmek üzere. Oğlan ise hâlâ teklif bekliyor. Kültür düzeyi ve entelektüel görgüsü Allahlık olduğundan, bırakın siyasal nabzı filan, Laik Cumhuriyet rüzgârının, birkaç yüz metre ileriye dikilmiş Saray’ın ağır baskısı altındaki Ankara operasını elektriklendirmeye başladığının farkında bile değil.

Müdire Feryal Türkoğlu, 10 Kasım gecesinin paratoneri olmayı kabul etti. Hayrına mı?

Ve DOB tarihine, “Oğlan’ın 10 Kasım Kâbusu” adıyla geçecek olay başlıyor:

Tosca temsiline 45 dakika var. Orkestra üyelerinden bazıları, temsil başlamadan hemen önce, saygı duruşunda bulunulması gerektiğini orkestra müdürü Göknur Semerci’ye iletiyorlar. Orkestranın kurumsal kimliğini temsil eden Semerci paniğe kapılıyor; DOB’da tek adam rejimi hüküm sürüyor, ya kabul eder de, Atatürk yüzünden başına bir şey gelirse? İyisi mi, topu, ADOB müdürü Feryal Türkoğlu’na atmalı. Kalkıp Türkoğlu’nun odasına gidiyor, durumu anlatıyor. Bu kez panik sırasına Çaçaron Feryal giriyor. “Atatürk falan benim boyumu aşar. Yıllardır müdürlük asaletimi bekliyorum. Oğlan daha geçenlerde yine söz verdi. Halledecekmiş. Ayrıca, bizim kız balede; en parlaklarından da değil. Giderayak başıma iş almayayım. Atatürk’ün acelesi yok ama, benim var. Madem merkezi sistem, en doğrusu Oğlan’ın karar vermesi” diye düşünüyor ve o akşam bırakın Atatürk’ün en çok sevdiği Cavaradossi’nin aryasını filan söylemeyi, salonda bile bulunmayı siyaseten ve etik olarak uygun görmeyip, çoktan evinin yolunu tutmuş olan Oğlan’a telefon ediyor.

Kazmanın yanıtı şüpheye yer bırakmayacak kadar açık:

“Eski köye yeni adet mi getirmek istiyorlar?!”

Orkestra müdürü, opera müdürü aracılığı ile yanıtı alınca, dönüp orkestrayı bilgilendiriyor. Bunların hepsi kamera kayıtlarında görülüyor.

Temsil yapılıyor. Sanatçıları tebrik etmeye kulise gelen izleyiciler, neden temsil öncesinde kısa bir konuşma ve saygı duruşu yapılmadığını soruyorlar. Kimsenin söyleyecek bir sözü yok.

Ümit Özdağ sopası

Olay, her zaman olduğu gibi, Şark usulü kapatılıp, DOB’un yazılmamış tarihinin çekmecelerinden birinde uykuya yatırılacakken, bardağın hepten taştığına karar veren sanatçılardan bazıları, konuyu siyaset zeminine taşıma gereği duyarlar. Saygı duruşuna izin vermeme eylemi siyasaldır, o halde, muhatabı da siyasal zemin olmalıdır. Ertesi gün, Ümit Özdağ bir tweet atar:

“Dün gece Ankara Devlet Opera ve Balesinde Atatürk ün en sevdiği opera olan Puccini’nin Tosca operası Atatürk’ ün anısına ithaf edilmesine rağmen temsil öncesi orkestranın 1 dakikalık saygı duruşu yapmak istemesine genel müdür Murat Karahan izin vermemiştir. Not ettik Karahan.”

Oğlan’ın dizleri titremeye başlar. “Not ettik” falan gibi laflar, maazallah. Zaten lapacı; 45 yıl dayı, kuzen, ağabey torpiliyle yaşayınca, ayna horozu olunur da, neyse… Bu Ümit Özdağ sakat adam. Bir defa sıkı sağcı. Hani, solcu olsa, “Benim gibi, yüce devletimizi, milli, manevi değerlerimizi başarıyla temsil eden …” gazeline başlayacak ama, olmaz. Herif zaten tereci; tereyi nasıl okutacaksın ki? Komik olur. Üstelik, eli, kolu da uzun; özellikle güvenlik bürokrasisi ile sıkı ilişkileri var. Bulaşmaya gelmez. Hele, dış temsilciliklere sıçramak, bakan olmak isteyen biri için… Hani, dosyalar, fotoğraflar filan…

Suçüstü yakalanmış olmanın korkusu dağları sarar. O panikle, kişiliğine çok uygun bir tutum alarak, aradan sıyrılmaya çalışır: “Benim izin vermediğim doğru değil” yollu acele bir tweet atar. Bir gün sonra yine tweete asılır: “Benim Atama sevgim, saygım…” adlı sabun tiradı.

Özdağ’ın tweeti sonrasında, Valide Sultan, “Aslan oğlum, Verona fatihim, çok güzel cevap vermişsin ama, şimdi kötü niyetliler çıkacak, “Bak, kurum arkasında durmadı” diyecekler. Emir ver, tebaandan yüzlercesi Ümit Özdağ hadsizini tweetleriyle boğsun” demiş olmalı ki, Oğlan, seferberlik borusunu çalar: “Çabuk klavye başına!”

DOB Genel Müdürlüğü 2021 Yılı Faaliyet Raporu’nda, DOB’un nüfusu 2970 kişi olarak belirtiliyor. Bu rakamın yeni raporda 3000’in biraz üzerinde olacağı öngörülüyor.

İlgili seferberlik emrine kaç kişi olumlu yanıt verdi dersiniz?

10 (yazıyla, on)

Yani, Oğlan’ın Atatürkçülüğüne DOB’dan kefil olanların oranı %0,003.

Yalnızca ADOB orkestrası 120 kişi civarındadır.

Kefillerin şeref listesini verelim:

Çantacı (Oğuz Sırmalı - Genel Koordinatör)

Yasemin Özsu (Oğlan’ın Özel Kalemi)

Feryal Türkoğlu (ADOB Müdür Vekili)

Göknur Semerci (ADOB Orkestra Müdürü)

Emre Akkuş (ADOB - Tenor)

Balkar Tamuçay (ADOB - Trompet sanatçısı)

Fulya Yıldırım (ADOB - Dansçı)

Boran Savran (ADOB - Kondüvit)

Engin Yavuz (İDOB - İl Koordinatörü)

Mutlu Yaman (İDOB - Ses Teknisyeni)

Neden bu isimler?

Sürpriz sayılmazlar. Ayrıntılara girip yazıyı uzatmayalım. Şimdilik, bozacının şahidi şıracıdır, deyip geçelim.

Bu arada, Oğlan, 10 kişilik çiroz listeyi görünce, hepten çöker. Kurumsal destek izlenimi şarttır. Aksi halde, ertesi gün koltuğu bırakması gerekir. Zira suçlama çok ağırdır.

Merkezileşme/tek adam rejimi, başarı, övgü ve para sepetini doldurduğu oranda en güzel ve akılcı yönetim biçimidir, tersi durumda, özerklik daha işlevseldir.

Yani?

Faturayı, ilgili opera müdürünün masasına göndermekte sonsuz yarar var.

Oğlan’ın kişiliği ve yöneticilik anlayışı bu düstura yattığı için, DOB Genel Müdürlüğü’nü bu işe hiç bulaştırmadan, konuyu ADOB’a yıkmayı tek çıkar yol görür. Belki de, Valide Sultan’ın fikridir.

ADOB’un resmi instagram hesabına apar topar bir destek-savunma metni konulmasını ister. İyi de, kim yazacak? Sıkı bir vaşak bulmalı. Hiç zor değil. Elinin altında var zaten. Metin konur.

Bunu, anadili Türkçe olan biri mi yazdı, yoksa, bir Afgan mülteci mi, inanın ayırt etmek kolay değil. Cehaletin sefalete dönüşümü metni; vıcık vıcık. Oğlan’ı koruyabilmek için kabzımal kamikazelik. Hadi, Afgan mülteci ve iş ortağının adını verip, mahçup etmeyelim.

Geriye, bu köpüklerin asla gizleyemediği o soru kalıyor:

Saygı duruşunu yaptırmayan kim?

Oğlan, “O kişi ben değilim”, dediğine göre, okka altına Çaçaron Feryal gidecek.

Feryal müdire kaygan zeminde

Çaçaron Feryal, durumun henüz farkında değil. Okuma, algılama gibi beyinsel faaliyetler, çekici bulduğu alanlar içinde yer almıyor. Başka türden işler ilgisini daha çok çekiyor. Çamura yatıp, Özdağ’a, Oğlan’ı koruduğunu zannettiği bir tweet atıyor:

“Sayın Özdağ, Genel Müdürümüz Murat Karahan’ın asla böyle bir talimatı olmamıştır. Basın bülteniyle, Sosyal medyadan anma konuşmalarıyla ve Genel Müdürümüzün talimatı doğrultusunda Tosca Operasını gerçekleştirerek, Atamızın aziz hatırasına layık olmaya çalıştık. Bilginize.”

Dedik ya, Çaçaron’un en sevdiği organ beyin değil.

Herhalde birileri, “Yahu, delirdin mi? Basın bülteni, sosyal medya falan denir mi? Burası banka mı, holding mi? Bari, daha oturaklı bir şeyler bul. Ayrıca, Oğlan’ın böyle bir talimatı yok, dersen, hem kimse inanmaz, hem de, oklar sana döner, kendini yakarsın. Oğlan, bir dakika bile yasını tutmaz!” demiş olacak ki, sonrasında, yeni bir tweet atar. Bu kez, talimattan falan hiç söz etmez:

“Ankara Devlet Opera Balesinde 10 Kasım sabahı başlayan Atamızı anma programı önce Atamıza saygı duruşu ile başlamış, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu eşliğinde gerçekleştirdiğimiz konserin ardından saat 20.00’de Atamızın en sevdiği opera Tosca temsili ile sona ermiştir.”

Kalın kumaş “Deniz Kuvvetleri”ni ortaya sürünce, kepazeliğin örtüleceğini sanır.

Çaçaron Feryal alışmış; işleri edepsizlikle halletmenin bir yönetim tarzı olduğunu düşünüyor. Belki öyledir. Ama, şunu bilmiyor: Konu Laik Cumhuriyet/Atatürk gibi kırmızı çizgilere dokununca, laf ebeliği tehlikeli olmaya başlar. O el de, o dil de… Neyse…

Korku ve çıkar sarmalında; çirkeflik, paçalarından akıyor: ADOB’un, bırakın akşam 1 dakikalık saygı duruşunu, bütün gün saygı duruşunda olduğunu, bunun için özel program yapıldığını söylüyor. Utanmadan yalan söylüyor:

1)ADOB’da sabah başladığını belirttiği “Atamızı anma programı” da nedir? Saat 9.05’teki saygı duruşunu kastediyorsa, bu ADOB’un değil, ülkenin programıdır. Yok, Oğlan’ın Mustafa Sandal ile çektiği, 9.06’da dolaşıma sokulan “Sonuna Kadar” adlı pespaye pop klibi kastediyorsa, sorumsuz, görgüsüz ve cahil bir genel müdürün, DOB’u aşağılatmasının ötesinde, Laik Cumhuriyet ve Atatürk’ün yüksek sanat anlayışına cepheden efelenmenin açık bir göstergesidir.

2) “Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu ile gerçekleştirdiğimiz konser.” Bu konser hiçbir biçimde ADOB’un etkinliği değildir. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, karargâhta yapacağı konser için, ADOB’tan iki solist istemiştir. Bir solist gönderilmiştir. Herhalde, tek bir solist katılımı, iki kurumun ortak etkinliği anlamına gelmez. Deniz Kuvvetleri’nin DOB ile yapmış olduğu ortak etkinlikler vardır. Hiçbiri bu nicelik ve orantıda değildir. Dolayısıyla, söz konusu konser, Deniz Kuvvetleri’ne ait bir programdır.

3) Tosca’nın sahnelenmesinin başlıbaşına bir saygı olduğunu belirtmesi, saygı duruşu konusunu gargaraya getirme çabasıdır. Yüzsüzlüğün bu kadarı gerçekten de nadirattandır. Tosca saygı duruşu gerektirmiyorsa, İDOB’un 10 Kasım akşamı AKM’de seslendirdiği Nevit Kodallı’nın Atatürk Oratoryosu hiç gerektirmez. Nedense, İDOB’da, o akşam kimsenin aklına böyle bir salozluk gelmemiştir.

Bitmedi; Afgan mülteci ve iş ortağının kaleminden çıkmış olup, ADOB’un resmi instagram sayfasına konmuş olan metnin tek sorumlusu, Çaçaron Feryal’dir. Onayı alınmadan konduysa, ruhuna paryalık işlenmiş zavallı bir kukladır; o koltukta asla oturamaz. Yok, onayı alınarak konduysa, okuma-anlama özürlü, güvenilmez bir yalancıdır; yine o koltukta oturamaz.

Neden mi?

Metinde, “Sabah solist sanatçılarımızın katıldığı anma konseri…” deniyor. Deniz Kuvvetleri’ne gitmeleri için ADOB müdiresinin görevlendirdiği iki isim, Sibel Kızılateş ve Emrah Sözer’dir. Emrah Sözer bir gün önce rahatsızlığını bildirince, Deniz Kuvvetleri’ne yalnızca Sibel Kızılateş gitmiştir. Oysa, programda düetler de vardır. Çaçaron Feryal, Emrah Sözer’in yerine, Laik Cumhuriyet/Atatürk duyarlılığının yüksekliğinden olsa gerek, başka birini göndermek lütfunda bulunmadığı gibi, Deniz Kuvvetleri ile ortak program yapılmış havası yaratabilmek için, metinde yer alan “sanatçılarımız” ifadesinin arkasına saklanarak, çok sayıda sanatçının katıldığı izlenimi yaratmaya çalışmıştır. Pişkinlikte sınır tanımadığının hayli yeterli kanıtıdır.

Afgan mülteci ve iş ortağının kaleminden çıkıp, ADOB instagram hesabında resmiyet kazanan metinde, Çaçaron’unkiyle aynı içeriği görüyorsunuz: Oğlan’ın direktifiyle, “tüm güne yayılmış etkinlikler” düzenlenmiş, “bu doğrultuda, sabah Deniz Kuvvetleri Bandosu eşliğinde solist sanatçılarımızın katıldığı anma konseri ile güne başlayan kurumumuz…” falan filan. ADOB sanatçıları hayretler içinde okuyorlar. İnanılır gibi değil. Tüm güne yayılmış etkinlikler de nedir? Ne programı, ne etkinliği? Suçüstü yakalanmış bir avuç avantacı yılışık, Ankara operası gibi, ülkenin en eski opera-bale kurumunu, üstelik, en hassas konuda ve günde, kamuoyu nezdinde açıkça lekeliyor.

O halde, kendilerini de pisliğe bulaştırmaya çalışan resmi metnin altına derhal gereken yorumlar yazılmalı.

Aa! O da ne? Metin çoktan yoruma kapatılmış. Sıçanlar deliklerine tüymüşler.

Bu arada, Çaçaron Feryal, Oğlan’ın, her zaman olduğu gibi, yalnızca kendi postunu deldirmeme eğilimini anlayınca, suçun, üzerine kalacağını hissediyor. Oğlan’a “Çüşş, o kadar da değil! Gerçeği açıklarım!”ı çekince, Oğlan, tweetine şu cümleyi eklemek zorunda kalıyor:

“10 Kasım’da bizzat Atamızın anısına en sevdiği operayı sahnelemek O’na en büyük saygı duruşumuzdur.”

Böylece, Çaçaron’un metnine ortak olmuş, sorumluluğu, istemeyerek ve yarım ağız da olsa, paylaşmış oluyor.

Ne mi demek istiyor?

“Tosca’yı sahneledik ya ulan. Ekstraya ne gerek var? Saygı duruşuna sayın gitsin!”

Bu arada, konunun yabancısı olanlar için söyleyelim: Tosca’nın, düşük maliyetli esnaflık dışında, 10 Kasım ile hiçbir ilişkisi yok. Oğlan’ın, hangi amaçla sahneye konulmasına karar verdiğini ayrıntılarıyla yazmıştık. (İstanbul'da Karahan Festivali: Muhteşem opera magandalığı, haber.sol.org.tr, 14 Ağustos 2022 vd.)

Oğlan’a ve etrafındaki bir avuç sergerdeye anımsatalım: Laik Cumhuriyet ve Atatürk konusu, sandığınızdan çok daha yakıcıdır. İslamcıların baş tacı ettikleri Vale Gürer (Aykal), 29 Ekim 1994’te, T.B.M.M.’de düzenlenen kutlama töreninde, her yıl yapılanın aksine, CSO’ya İstiklal Marşı’nı çaldırmayınca, orkestrada huzursuzluk yaşanmış, bu olay, birkaç yıl sürecek olan Orkestra/Vale savaşını tetiklemiş, bakan desteğine rağmen, sonunda Vale savaşı kaybedip, CSO’yu terk etmek zorunda kalmıştır. İzleyen 20 yıl boyunca da, ne CSO’nun, ne de İDSO’nun kapısından sokulmuştur. CSO’ya yapılan islamcı operasyon ile Şehzade Cemi’i Can Deliorman başa getirilmeseydi, yine de kolay kolay sokulmazdı.

Anladınız, değil mi?

O akşam diğer müdürlükler

Peki, 10 Kasım akşamı diğer müdürlüklerde neler yaşandı?

Soru: Oğlan, 10 Kasım yaklaşırken, diğer müdürlüklere, “Bütün dünya, Atamın kanım, canım, sebeb-i hayatım olduğunu biliyor. Fethullah Gülen Hocaefendi dahil. Onu anma etkinliklerini tek bir güne, hele, 1 dakikalık saygı duruşlarına sığdırmak ne kadar doğru? Bu yıl, Atamızı saygı duruşlarına hapsetmeyelim” kıvamlı bir telkinde bulundu mu?

Bu yönde iddialar, ilgili müdürlüklerin koridorlarında dillendiriliyor.

Eğer doğruysa, İstanbul ve İzmir’de kulak asan olmadığı açık; her iki kurumda da, o akşam, konser öncesinde saygı duruşunda bulunuldu. Ama, Antalya, Mersin ve Samsun, Oğlan’ın kirine pak demeyi kabul etmiş görünüyor.

Neden?

Her üçünün başında da, Oğlan’ın balgamını nimet saymış üç yalınkılıç müdür var da ondan.

Antalya’nınkinin adı Akın Ulutaş. 2019’da, Oğlan atadı; her sözünü Kuran kelamı, her edimini sünnet kabul edecek ölçüde biat eriydi. Pek de hırslı, maaşallah. İslamcı masalarda giderek daha sık görüldüğü, içki konusuna hassasiyet gösterdiği kulis bilgileri arasında. Harıl harıl yasa, yönetmelik çalışıyor. Amacı, genel müdür olmak. Oğlan zaten yolun sonunda. Onurlu bir çıkış için, kendini yurtdışı postlardan birine atatmak peşinde. Ne olur, ne olmaz, diye, el altından da, İYİ Parti’ye sırnaşıyor. Mevzuat Akın durumun farkında; Oğlan’ın halefi olabilmek için yanıp tutuşuyor. Oğlan, altı ay öncesine kadar, “Desteklerim” diyordu. Böyle söyledikçe de, Mevzuat Akın daha bir biat ediyordu. Sonradan anladı ki, bu Oğlan, aynı gün, aynı koltuğu üç kişiye vaat eden cinsten. Ne yüksek bürokraside, ne de siyaset koridorlarında ciddiye alınan biri. Yalnızca tahrip kalıbı olarak kullanılıyor. Bu duruma, Mevzuat Akın’ın gem almaz koltuk hırsı ve aculluğu eklenince, islamcı masalarda doldurduğu genel müdürlük vize başvurusuna olumlu yanıt alabilmek için, Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz’a yanaşmaya başladı. Bu da, Oğlan’ın çileden çıkmasına yetti. Çünkü, bizimkinin Özgül Hanım ile yıldızı barışık değil. Lakin, Mevzuat Akın için durum değişmiyor: Oğlan’ın da yoklama verdiği islamcı tabur, 10 Kasım’da saygı duruşunun “eski Türkiye” koktuğuna kuvvetle kani.

Sonuç: 10 Kasım’da saygı duruşu mu? Yakın geleceğin konforlu koltuğu mu?

Mevzuat Akın için çok ama çok kolay bir soru olmadı mı?

Biz yine de kendisine anımsatalım; islamcıların gözüne gireceğim diye, 10 Kasım’da yaptığı gibi, Laik Cumhuriyet/Atatürk referansını buruşturmaya yeltenirse, rüyalarına giren o koltuğu, rüyalarına mahkûm etmek zorunda kalır.

Mersin’e gelince;

Müdür Serbülent Biçer tam bir hayal kırıklığı yaratmıştır. Belirli bir düzeyin üzerindeki sanatçıların, nasıl olup da, otoriteye, üstelik, Oğlan’ınki gibi, harbiden naylon otoriteye secde edebildiklerini anlamak kolay değil. Aslında kolay da… Neyse…

Serbülent Biçer, klasik baleden. Bilmem bilincinde mi ama, islamcıların tiksindikleri, izlemeyi bile günah saydıkları sanat dalı; Laik Cumhuriyet/Atatürk imgesi ile o kadar ayrılmaz bütün ki. O imgeyi, bir 10 Kasım akşamında, kendisini, cahil ve görgüsüz bir Saray kuşu müdür yaptı diye, hain bir siyasal telkine kapılarak hırpalamaya kalkmak, doğru ve saygın bir davranış olmamıştır.

İçinden geçtiğimiz dönemde, baleden birinin müdür olmasının önemine binaen, daha fazla yazmayalım.

Umalım ki, Serbülent müdür, DOB’u ayakta tutan kültür kolonlarını hiç unutmasın.

Peki, ya Samsun?

Oğlan’ın ve islamcıların en etkili olduğu yer. Özelliği şu: İslamcıların açtıkları tek opera-bale. 1993’te kuruluş kararı resmiyet kazanıyor ama, faaliyete geçmesi için 16 yıl bekleniyor. Ergenekon davaları olmasaydı, islamcılar asla açmayacaklardı.

Defalarca belirttik; Ergenekon, bir dava adı olmaktan çok daha fazlasıdır. Laik Cumhuriyet iradesinin kırılmasına yönelik silahlı bir komplodur. 2007’de başladı, 2012’de tamamlandı. İşte, bu süreçte, laik cumhuriyetçi kesimin tepkisini denetim altında tutabilmek için, bazı siyasal mühendislik operasyonları yapıldı. Samsun’da opera-baleyi faaliyete geçirmek, bunlardan yalnızca biridir. İslamcıların, laik cumhuriyetçilere verdiği ödün olarak algılanması planlandı. Öyle de oldu. Tabii, denetimli bir ödün; başta FETÖ, islamcılar Samsun’a özel dikkat gösterdiler. Ayrı bir yazının konusu. Şimdilik, akılda tutulması gereken, Samsun’da, islamcı meşruiyet gölgesinde, karmaşık ve tuhaf ilişkiler yumağı bir opera-balenin olduğu ve bu sürecin şaibeli ve pis çarklarını, işbirlikçi Şeyh Rengim Gökmen’in döndürmeye başladığıdır.

10 Kasım’a etkisi mi?

Antalya’da, Mersin’de saygı duruşundan kaçınılmış ama, konserden kaçılamamıştı. Samsun’da ise, bırakın saygı duruşunu, 10 Kasım akşamı hiçbir etkinlik yapılmamış, salon boş tutulmuştur.

Bu işin sorumlusu, Oğlan’a için için peygamber sıfatı yakıştıran müdür Barış Salcan’dır. Elbette, Oğlan’ın atadığı bir isim. Genel müdürünün ve islamcı tayfanın gözüne girebilmek için, vur deyince öldürmüş, yalakalık rekoru kırarak, 10 Kasım akşamı, protesto edercesine, salonun kapılarını kapalı tutmuştur.

Zavallı Barış müdür, islamcıların ve Oğlan’ın gitmelerine epey kısa bir süre kaldığının, bilmem ki farkında mı?

Rol modelim Musti ile yan yana gelmemiz genel müdürlüğüm dönemine kısmetmiş.

Mustafa Kemal mi, Mustafa Sandal mı?

Buraya kadar anlatılanlar, Oğlan’ın, Laik Cumhuriyet/Atatürk hamintoculuğunun 10 Kasım ile ilgili bölümüydü. Ama, yukarıda değinip geçtiğimiz Mustafa Sandal ile çekilmiş olan klip, olayın boyutlarını 10 Kasım ötesine taşıyor. Bu klip de, elbette, sürpriz değil. Ama, 10 Kasım’a denk getirilmesi, cüretkârlık ve hadsizliğin, arsızlık boyutunu fersah fersah aştığının kanıtı. Tabii, bu değerlendirmeler Mustafa Sandal ile ilgili değil. Bir pop müzik ve magazin figürü olarak, ilgi ve inceleme alanımızın dışında.

Mustafa Sandal 1996’da, Gölgede Aynı adlı 2. albümü ile müthiş bir çıkış yakalamıştır. 3 milyon 600 bin satan albüm ve içindeki “Araba” parçasına çekilen klip, Sandal’ı zirveye taşıyacaktır. Aynı yıl, Sonuna Kadar adlı bir şarkı daha yapar. Ferda Anıl Yarkın okur. O da çok tutulur. Bizim haylaz Oğlan, o yıl, Bilkent Konservatuarı’na opera sanatçısı olsun diye yerleştirilmiş bulunmasına karşın, aklı popta olduğundan, Mustafa Sandal’ı rol modeli kabul etmekte, bu parçasına eriyip, bitmektedir. Mutlaka benzer bir çıkış yakalamalıdır. Ünlü olup, hayranlarına fotoğraf, poster filan imzalamalı, lüks arabalara, stadyum konserlerine, özel uçaklara, alımlı kızlara ulaşabilmelidir.

İyi de, nasıl?

Dayı İsmet Sezgin’de her bir numara var: Bakan, T.B.M.M. Başkanı, başbakan yardımcısı… Gazinocular kralı Fahrettin Aslan’ın kumar düzeneğini hayrına yasallaştırıp, hayrına dünyalar kadar para kazandırmış, yeraltı, yerüstü dünyasından tanımadığı olmayan bir muhterem zat.

Yeğeni ne ister de yapmaz?

Albüm ister. Ün ister.

Mademki Mustafa Sandal’ın albümü Şahin Özer Müzik’ten, mademki Ferda Anıl Yarkın’ın seslendirdiği Sonuna Kadar da Şahin Özer Müzik’ten çıkmıştır, o halde, Şahin Özer, pop dünyasına fırtına gibi dalacak olan yeni Musti, Murat oğlanı da, ünlü etmelidir.

1997’de, Oğlan’a pop albümü yapılır: Yemin Etmiştik Hani. Albümdeki parçalardan Şeytan Görsün Yüzünü’ye derhal klip çekilir. Hit olacak ya. Ama, parçalar, bildik ergen duyarlıklı işler. Ne müzik, ne söz… Hiçbir şey vaat etmiyor… Lakin, dayı ediyor. Mecburen, gereği yapılır.

Sonucu tahmin etmek zor değil. Yalnızca o klibi izlemeniz bile yeterli.

Oğlan, öngörülebileceği gibi, Mustafa Sandal olamadı ama, içinde ukde kaldı. Geçen yıllar zarfında, yüksek sanat kültür ve görgüsü edinemediği için, opera sanatçısı olmak, gözünde, Mustafa Sandal olmanın çeyreği bile etmiyor. Çünkü popüler değil, ünlü değil. Sokakta bunu tanıyan yok, ama Mustafa Sandal’ı herkes tanıyor. Adam evlenince olay, boşanınca olay… Bizimki evleniyor, Mahir Ağabey gelmese, kimsenin haberi olmayacak. Mustafa Sandal özel uçaklarla geziyor. Bizimki yurt dışına kendi özel temsilleri için giderken, sanki resmi görev ile gidiyormuş gibi görev kâğıdı hazırlatıp, tarifeli uçağa Alabanda Turizm’den beleş bilet kapabilmek için kırk takla atıyor. Magazin, TV’ler, herkes Mustafa Sandal’dan söz ediyor. Adam bir tweet atıyor, milyonlu sayılarla yankı buluyor. Oğlan ise, DOB Genel Müdürü sıfatıyla, Zeki Müren söylüyor, Kayahan söylüyor, Nilüfer ile sahneye çıkıyor, oynuyor, göbek atıyor, becerebilse amuda kalkacak… Tık yok. Çıldırıyor. Magazin programlarına davet edilmek için neler yapıyor, araya kimleri koyuyor, bir bilseniz.

Yalnızca son bir ayda iki magazin programına çıktı:

Master Chef Türkiye, TV8, 15 Ekim. Karşıda yumurta çırpılıyor, hamur yoğuruluyor, Oğlan, Kristine Opolais ile düet yapıyor. O kadar sakil ve yapıştırma duruyor ki, ne programın formatı ile ilgisi var, ne de içeriğiyle. Rica büyük yerden olunca… Doğal olarak, herkesin gözü Opolais’te. Bizim dombilininki ise, pişirilen yemeklerde. Bıraksan, süpürecek.

Uykusuzlar Kulübü, tv100, 25 Ekim. Okan Bayülgen’in magazin programı. Oğlan, masa etrafındaki beş magazin figürünün yanında, DOB Genel Müdürü olarak oturmaya utanmadığı gibi, diyafram nefesinin bel bölgesini nasıl şişirdiğini göstermek için, ayağa kalkıp, millete elletiyor. Program sunucusu taşı gediğine koyuyor:

“DOB Genel Müdürünü bütün gece ellediler…”

Ebru Gündeş’i, İbrahim Tatlıses’i övüyor.

Oğlan’ın seviyesizliğini bu kez cehaleti taçlandırmaya geliyor:

“Tenorların boynu kısa, ensesi kalındır. Bende, baba tarafından Isparta kafası var. Demirel’inkine benziyor; ense kalın, boyun kısa. Basların, baritonların daha uzundur boyunları. Ses telinin uzunluğu, kısalığına göre, tabii, sese de sirayet ediyor.”

Magazin şakası falan değil, gerçekten böyle söylüyor. Boynu kısa, ensesi kalın olanın ses telleri de kısa olacağından, tenor; boynu uzun olanın ses telleri de uzun olacağından, bas ya da, bariton…

Sunucu taşı yine gediğine koyuyor:

“Zürafalardan ne biçim bas, bariton olurdu ama!”

Yok, bu kadarı olamaz. Herhalde, DOB Genel Müdürü kılığı ve makyajıyla kamera şakası yapıyorlar, derken, sunucudan yeni soru:

“Operada sanatçılar sahnede nasıl öyle heybetli görünüyorlar?”

Yanıt, beyin yakar türden:

“Heybetin nedeni, kadın, erkek fark etmiyor, göbek çevresinde genişlemenin olması. Diyafram nefesi aldığınızda, böbrek arkasına kadar şişiyorsunuz.”

Gerçekten, söyleyecek söz yok… Bu kaval, DOB Genel Müdürü…

Yine de ciddi ve anlamlı bir şeyler öğrenmiyor değilsiniz. Örneğin, bir ırksal özellik olan kafa arkası anatomik yapısının, gerçekte, bir kente ait olduğunu, bu bağlamda, Isparta kafası diye bir gerçeklik bulunduğunu.

DOB Genel Müdürü popstara tutunuyor

Oğlan’ın rol modeli Mustafa Sandal. Onunla bir şeyler yapabilse, milyonlara ulaşır, acayip ünlü olur. Yıllar önce ıskaladığı, içinde kalan popstarlık açlığını da, büyük ölçüde giderebilir.

23 Eylül 2018’de, CNN Türk’te, Güneri Civaoğlu’nun sunduğu Şeffaf Oda adlı programa, Mustafa Sandal’ın eşi Emina Jahoviç’in de katılacağını öğrenince, kanatlanarak gider. Emina Hanım’a bir iltifatlar, bir iltifatlar… Bu arada, Emina Jahoviç, Oğlan’a, bir operacıyla, bir popçunun düetinin her zaman güzel bir birleşim olduğunu, böyle bir single’ın harika olacağını söyler. “Tıpkı Andrea Bocelli’nin yaptığı gibi” demeyi de ihmal etmez. Oğlan’ın heyecandan kalbi durdu duracak: “Kesinlikle…”

Tam da o sırada Mustafa Sandal’ın Emina Hanım’dan boşanmış olmasından mıdır, yoksa, sallamamış olmasından mıdır, bilinmez, single umudu yeşermez.

Kısmet, 10 Kasım 2022’ye imiş…

İşte, Oğlan’ın bu ham kişiliği ile, islamcıların Laik Cumhuriyet’in “yüksek kültür” anlayışını hedef alışları üst üste gelince, bizimki, ergen duygularını tatmin edeceğim derken, sistemli bir Laik Cumhuriyet/Atatürk düşmanlığına savruluyor.

Neden mi?

Laik Cumhuriyet’in müzik politikasının en önemli temsilcilerinden biri olması gereken DOB Genel Müdürü, bu politikanın mimarı kabul edilen kişinin ölüm yıldönümünde, bizzat o kişinin çerçevesini çizdiği “yüksek sanat” kavramına posta koymaya kalkıyor da ondan.

Sabah 9.06’da dolaşıma sokulan söz konusu klip ile, akşam 20.00’deki temsil öncesinde saygı duruşuna izin vermemesi, Laik Cumhuriyet/Atatürk’ü hedefleyen aynı zikrin tespih tanelerindendir.

Bunun başka hiçbir açıklaması yoktur.

Makam arabalarında dolaştırıldığı, Saraylarda hanendelik yaptığı bu pembe yılların bitmesine çok az kaldı. Hesabını verecektir.

Mustafa Sandal bir pop şarkıcısı. Dilediği klibi çekip, dilediği günde yayımlayabilir. Ama, DOB gibi, kamuya ait bir yüksek sanat kurumunu temsil eden kişi, nispet yaparcasına, 10 Kasım günü, pop türünde bir aşk şarkısı klibinde söyleyemez. Bilgi ve görgü fukaralığını çok aşan düşmanca bir siyasal eylemdir.

Neden 10 Kasım akşamında, DOB sahnesinde Sibel Can’lı program yapmak aklı başında hiç kimsenin önerebileceği bir şey değildir?

Bu sorunun yanıtı ile, neden Sonuna Kadar klibinin olamayacağı sorusunun yanıtı aynıdır.

Gelin, bu üçkâğıtçılığın perde arkasına bakalım:

Oğlan, bu yılın ilkbaharında, islamcı dostlarının da telkin ve teşvikiyle, Mustafa Sandal’a, senfonik orkestra eşliğinde, hasta olduğu “Sonuna Kadar”ı birlikte söyleme önerisi götürür. Sandal için müzikal anlamda bir ilktir. İlginç bulur. Zaten, son yıllarda düet biçimine eğilim göstermektedir.

Oğlan açısından durum çok daha anlamlıdır:

1) Popstar Sandal’ın klibi izlenme rekoru kıracağı için, bir anda popüler olacak, pop piyasasının dikkatini çekecektir. Nitekim, klip çıktığı anda viral olmuştur. Böylece, Cumhuriyet tarihinde ilk kez, görev başındaki bir DOB Genel Müdürü, bir popçuya tutunarak ün avcılığına çıkmış olur.

2) Klibin özellikle 10 Kasım günü dolaşıma sokulması, Oğlan’ın, başta Saray, tüm islamcı kulislerde karatının daha da yükselmesini sağlayacaktır.

DOB’u ve taşıdığı kültürü eritmek isteyen islamcılar, böyle bir klibin 10 Kasım günü dolaşıma sokulmasından çok memnundurlar. Klibi çekilen parçanın sıradan bir aşk şarkısı olmasının ötesinde, ne Atatürk, ne Laik Cumhuriyet değer veya simgeleri, ne de müzik yönelimi ile bir ilişkisi vardır. Böyle bir günde, Laik Cumhuriyet/Atatürk’ün yüksek sanat kurum ve anlayışına bundan daha güzel bir tokat düşünemezlerdi. Akşamında da, saygı duruşu es geçilince, kaymaklı kadayıf oldu.

3) Oğlan, klibin 10 Kasım’da dolaşıma sokulmasını isterken, sırtını dayadığı islamcıları memnun edecektir. Ancak, İYİ Parti’nin ağır toplarından olan kuzen ve Valide Sultan, islamcıların siyaseten yolun sonunda olduklarının, Oğlan’ın onlarla çok organik görüntü verdiğinin, bunun önümüzdeki yıllarda aleyhine olacağının farkındadırlar. Koltuğu koruyarak, şöyle biraz da, hafif tertip kabilinden, muhalif aromalı bir şeyler yemesinin daha hayırlı olacağına kanaat getirmişlerdir.

Mustafa Sandal ismi bu gereksinime de yanıt verir niteliktedir.

Kısacası, Mustafa Sandal ismi üç kapıyı da açan maymuncuktur.

Oğlan’ın popstarlık güdülerini, ergen duyarlılığını ve düşük estetik beğenisini tatmin eder. İslamcıları, ideolojik açıdan berhudar eyler. Oğlan’a gerekli muhalif dozu zerk eder.

İlk ikisi tamam da, sonuncusu nasıl oluyor?

O eski halimden eser yok şimdi; milliyetçiliğimizin parlayan yıldızı Ümit Özdağ’a ithaf edilir.

Mustafa Sandal, siyaseten bir Saray kuşudur. Yıllarca, Saray davetlerinin vazgeçilmezleri arasındaydı. Ancak, ne olduysa, bu yılın ilkbaharında, yani, tesadüfen, Oğlan’ın ona klip teklifi götürdüğü tarihte, birdenbire Saray’ın göçmen politikasına sert eleştiriler yöneltmeye başladı. Ümit Özdağ’a yaklaştı. Hatta, bu nedenle, AKP Grup Başkan Vekili Yılmaz Tunç ile de papaz oldu.

Oğlan sağcı olduğu için, onun muhalifliği de ancak sağdan olabilirdi. Mustafa Sandal-Ümit Özdağ yakınlığı oldukça elverişli bir zemindi. Nitekim, klip çıktığında, Ümit Özdağ beğenenlerin başındaydı, tıpkı Meral Akşener gibi. Oğlan, kendini, akşamki saygı duruşu yellozluğuna karşı sigortaladığını düşündüğünden, saygı duruşunu anında reddetti. Bu o kadar böyledir ki, Ümit Özdağ, “Not ettik” tweetini atınca, hemen poliçeyi anımsattı:

“…bu sabah paylaştığınız ve Atamıza ithaf olunan @mustinetnet ile seslendirdiğimiz klibi bir kere daha izlemenizi isterim zira oradaki diğer solist tanıdık gelecektir.”

Yani, demek istiyor ki, “Ben bu klibi sana yakın olan Mustafa Sandal ile çektim ve Atamıza ithaf ettim. Sen de zaten beğendin. Saygı duruşu işini görmezden gelebilirdin. O da bizim koltuğun poliçesi, ekmek teknemiz.”

Ümit Özdağ yemişe benzemiyor…

Bırakın Ümit Özdağ’ı, bu ülkede yaşayıp da, bu ülkenin düşmanı olmayan hiç kimse, böyle bir ucuzluğu, etik yoksunluğunu kabul etmez.

Oğlan’ı yıllardır şımartan, suçsuzluk teminatı ile her istediğini yapmasına göz yumup, DOB’u şahsi PR şirketine çevirmesine olanak tanıyan islamcılar, onu, her işi esnaf kafasıyla, minimum maliyet, maksimum kâr anlayışıyla çözmeye teşvik ettiler. Doğal olarak, sonuçta elde kalan, ne Laik Cumhuriyet değerleri, ne kamu kurumu ve hizmeti, ne yasa, ne yönetmelik… Varsa yoksa metelik oldu.

Sahi, metelik demişken, “Atamıza ithaf edilen” klibin metelik ayağı ne alemde?

Resmi görevlendirme ile cep doldurma

Oğlan sıkı Atatürkçü ya, 28 Ekim’de, Nihat Ağabey’in LİMAK orkestrası ile 3 Tenor konseri ayarlar. AKM’de. 29 Ekim kutlaması niyetine.

Ama, 29 Ekim önemli bir gün, tıpkı 10 Kasım gibi. Neden devlete ait AKM’de, devletin maaşlı sanatçıları ile hazırlanan 3 Tenor konseri, devlete ait İDOB orkestrası ile yapılmıyor da, Ankara’dan dünya para ödenerek getirtilen bir holding orkestrası ile yapılıyor? Oysa, konseri düzenleyen yine bir kamu kurumu: Valilik.

Bir kamu kurumu, diğer bir kamu kurumuna, “Senin orkestran çalmasın. Çalarsa, benim cebimden para çıkmaz. Ayıp olur” diyor. Buna da, Türk usulü liberalizm deniyor.

Peki, neden?

Yanıt basit: Sırtı Saray’da sıvazlanan Oğlan, PR’ını yapsın, cebini doldursun diye.

Yoksa, Oğlan hanutçuluk mu yapıyor?

Yok canım, koskoca genel müdür. Öyle şey olur mu?

Şöyle düşünebilirsiniz: Devir liberalizm devri. Ulusal bayramları, 10 Kasım törenlerini falan da zaten özel şirketlerin düzenlemesi gerekir.

Belki de öyle oluyordur… Kim bilir?

Bakın, Türk usulü liberalizm, ya da, bildik deyimiyle üçkâğıtçılık nasıl işliyor?:

Oğlan’ın amacı, Mustafa Sandal ile klip çekmek. Bunu da, 29 Ekim’in, özel orkestralı resmi kutlaması ile çakıştırıp, bedavaya getirmek. İDOB orkestrası ile yapmak sorun yaratabilir; resmi orkestra. Bu tür işlerde, merdiven altında sakal dağıtmak, maliyeti düşürür, cebi şişirir. En iyisi LİMAK. Tanıdık arkadaşlar. Konzertmeister Toğrul Ganiyev Bilkent’ten eski dost. Sıkı işadamı. Memur kafalı değil. Mevzuu çabuk kapıyor. Para onların cebine girsin, ayrıca, dedikodusu çıkarsa da, özel orkestra, özel konser, der geçersin…

Bu işi valiliğe düzenlettirmek en kıyak yol. Saray yardımcı olur. Kendine, 25-28 Ekim tarihleri arasında görevlendirme yazısı hazırlatır. Dönüşü 30 Ekim olarak belirlenir.

Bunun anlamı şu: Resmen görevlendirildiği için, bırakın elini cebine atmayı, üstüne para bile alacak. Kanunda yeri var, harcırah deniyor. Diğer masraflarını daveti yapan karşılayacak. Yani, valilik.

Dur bir dakika, kafam karıştı. Yani, adam resmi görevlendirme süresini, özel klibini içine alacak şekilde ayarlayıp, üstüne bir de devletten para mı alıyor, demek istiyorsun?

Türk usulü liberalizm dedim ya…

Peki, niye 25’inde geliyor? Zaten, 3 tenor olarak yıllardır aynı şeyleri söylüyorlar. Prova desen, yarım günlük iş; hepsi profesyonel müzisyen. Opera, senfoni falan çalınmıyor ki. Bildik terelelli: Sevdim Bir Genç Kadını, Nazende Sevgilim, Duydum ki Unutmuşsun, Elveda Gençliğim, Mazi Kalbimde Bir Yaradır, My Way vb.

Bu arada, repertuarda yer alması öngörülen cumhuriyet marşlarına valilik izin vermeyince, Oğlan, “Aman efendim, lafı mı olur? Memleketim’i söyleriz, olur biter” diyerek, Laik Cumhuriyet/Atatürk değerlerine bağlılığını bir kez daha göstermiş oluyor.

İstanbul’a erken geliyor çünkü klip işini sağlama almak istiyor. Sağlamdan kasıt, cebinden para çıkmaması. Bir gün fazla kalsa, kendi öder de ondan. Yurt içinde, yurt dışında, yıllardır aynı çarkı döndürmüyor mu?

Olay çakılmasın diye, görevlendirme yazısına, İDOB ile ilgili idari ve sanatsal konuları görüşmek üzere İstanbul’da olması gerektiğine yönelik bir cümle sıkıştırıyor. Yetmiyor; daha yünlü görünsün diye, Bursa’da senfoni ile söyleyeceğini ekliyor.

Bursa da nereden çıktı?

Yerli ve milli arabamız TOGG var ya, 29 Ekim’de lansmanı yapılacak. Üstelik, Saray yapacak. Oğlan mutlaka ön almalı ve Saray’ın huzurunda birkaç alaturka icra etmeli.

Lakin, Bursa’da opera orkestrası yok, senfoni var. Ona sözü geçmez çünkü senfoni orkestraları Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne (GSGM) bağlı. Başında da, Ömer Faruk Belviranlı var.

Oğlan düşünür: “Bu Belviranlı da kim? Verona’nın yerini bilmez; ya ben? Deutsche Oper’in kapısından geçemez; ya ben? Bolşoy’da bilet kuyruğuna bile sokmazlar; ya ben?” Kaldırır telefonu, Belviranlı’yı bağlatır:

Oğlan: “Bursa Senfoni’ye talimat ver. 29’unda teşrif edip, Sayın Cumhurbaşkanımız ve muhterem eşleri önünde söyleyeceğim. Repertuarı bilahare bildiririm.”

Belviranlı: “Aleykümselam. Zat-ı aliniz DOB Genel Müdürü mü?”

Oğlan: “Aynen. Kısa keselim; zamanım yok. Avrupa’daki angajmanlarım için arayacaklar. Dediğimi anladın mı?”

Belviranlı: “Takdir buyurursunuz ki, müsavi mevkileri işgal ediyor olmamız münasebetiyle, belâgat ve üslûbunuzdaki hâl ü keyfiyet rencide edici mahiyettedir. Mevzuun akl-ı selim ile istişaresi…”

Oğlan: “Tıraşı kes. Orkestrayı hemen ayarla!”

Belviranlı yılların islamcısı. Damardan. Ömrü, zikir ile meal arasında geçmiş. Bu ketenpereci gibi, bir gün whisky, ertesi gün tespih değil ki. İçine oturur. Uykuları kaçar. Durumu önce bakanlığa, ardından Saray’a taşır. Oraları anlatmayalım. Sonuçta, Oğlan’ın planladığı şahsi yağdanlık şovu iptal edilir.

Yok, yok… İstanbul ve klip programında değişiklik olmaz. Aynen devam.

Klibin müzik kayıtları daha önce gerçekleştirilmiş. Kullanılmayacak olan ilki, İDOB ve İDSO müzisyenlerinden oluşan bir topluluk ile Nisan’da, kullanılacak olan ise, daha sonra, İstanbul Strings müzisyenleri ile yapılmış. Geriye yalnızca, klip çekimi kalmış. Yani, klipte görünecek orkestra gerçekten çalmayacak, çalıyor gibi yapacak. Zaten, nefesli ve vurmalıların hemen hiçbiri gerçek değil. Stüdyo ortamında üretilmiş dijital sesler. Gerçek olanlar, ağırlıklı olarak yaylılar ve piyano.

Oğlan’ın taktiği şu: 28’inde, akşamki konser için öğlen prova yapılırken, bir oldubitti ile Mustafa Sandal’ı salona sokup, karambolde klibi çektirmek. Böylece, klip çekimi için hem AKM’ye, hem de orkestraya ayrıca ücret ödenmeyecek. Tatlı ve kârlı bir iş. Nitekim, orkestra üyelerine çekim yapılacağı söyleniyor ama, klip denmiyor. Akşamki konser ile ilgili olduğunu sanıyorlar.

Ortaya birdenbire Mustafa Sandal çıkınca herkes çok şaşırıyor. İlk başta kimse bir mana veremiyor. Ancak, kısa sürede, tufaya gelmek üzere olduklarını anlıyorlar ve isyan çıkıyor. İşadamı konzertmeister Toğrul Ganiyev olayın büyümesini engelliyor; akşamki konser için anlaştıkları üçer bin liranın üzerine bir binlik daha ekleneceğini, zaten çalmayıp, yalnızca çalar gibi rol yapacaklarını söyleyince, klip ancak çekilebiliyor.

Oğlan’a biri çıkıp da, “Ya, sen, kendini resmi görevlendirip, AKM sahnesini ücretsiz olarak, özel işin için nasıl kullanırsın?” dese, “Hiç özel olur mu? O klip Atam için çekildi. Ona ithaf edildi. Kanıtı, 10 Kasım günü, 9.06’da yayımlanmasıdır” diyecek.

Güzel, değil mi? Bu Oğlan’dan zekâ fışkırdığını hep söylüyoruz…

Merak bu ya, acaba, şu ödenmeyen kira bedeli ne oldu?

Biliyorsunuz, islamcılar, yeni gözdeleri Pansuman Remzi’yi, AKM’nin sanat yönetmeni yaptılar. Trafiği o ayarlıyor. Kulislerde konuşulanlara bakılırsa, klip işine, ilk başta, “Ama anlaşmada böyle bir şey yok. Kabul edilemez. Kamu yararı, kamusal etik… Bunun ayrı bir ücreti var” diye itiraz ediyor. Sonrasında ise, her iki sanatçımızın da yüzümüzü ağartan çok önemli milli kıymetlerimiz olduğunun idrakine varıp, izin veriyor.

Yıllarca orkestra sanatçılığı, DOB Genel Müdürlüğü, holding sanat yöneticiliği yapmış beceri abidesi Pansuman Remzi’nin, bizim gibi sıradan fanilerinkinin çok ötesinde bir yüksek değerlendirme süzgecine, ölçüt sistemine sahip olduğuna şüphe yoktur… Ne mutlu hepimize ki, laik cumhuriyet mayasına sahip bu kardeşlerimiz, böyle kritik görevlere yerleşmiş bulunuyorlar. Onlar hepimizin gururu…

Hadi, artık bitirelim. Dayanılır gibi değil…

Sonuç

Bakkal dükkânında bol hatırlı alışveriş yapan annenin elini tutan çekingen çocuğuna, bakkal amca şeker kutusunu uzatır:

“Al yavrum, dilediğin kadar al.”

Çocuk, daha da utangaç bir eda ile, annesine iyiden iyiye yapışır.

Bakkal amca, “Hadi, alsana” diye ısrar etmesinin sonuç doğurmayacağını anlayınca, bir avuç şeker alıp, çocuğa verir. Çocuk ürkek biçimde ellerini uzatıp, şekerleri alır. Dışarı çıktıklarında annesi, “Neden bakkal amca kutuyu uzattığında şeker almadın?” diye sorunca, “Onun eli benimkinden daha büyüktü” der.

Bu zihniyetten de, bu kurnaz çocuksuluktan da bıktık. Sanatı da, kurumları da, ülkeyi de kemiriyorlar.

Az kaldı; DOB’dan, CSO’dan, senfonilerden… Her yerden defolup gidecekler.

Hepsi bu.

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