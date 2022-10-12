Karagümrük Çetesi davasında 11 tahliye

Cezaevinde bulunan Nuri Ergin'in lideri olduğu, 'Nuriş Kardeşler' olarak da bilinen 'Karagümrük Çetesi'nin davasında 11 tutuklu sanığın tahliyesine karar verildi.

Nuri Ergin'in oğlu, tutuklu sanık Anıl Ergin, "Büyük amcam hariç tüm sülalem cezaevinde. Benim bu olayla bağlantım yok, 17 aydır suçsuz yere içerideyim" dedi.

Sanıklar Nuri Ergin, Altan Karaalioğlu, Deniz Atakan, Ercan Gündüz, Metehan Türbedar ve Necmettin Akpınar'ın tutukluluğunun devamına hükmetti.

Mahkeme 36 sanığın yargılandığı davada Anıl Ergin'in de aralarında olduğu 11 sanığın tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

