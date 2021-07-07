Karadeniz’in tek antik kentinde inşaatın önü açıldı; 1. derece sit alanı, 3. dereceye düşürüldü

Karadeniz kıyısında, üzerine modern şehir yapılmamış tek antik kent Tios'ta, tarihi eserlerle dolu 56 dönümlük 1. derece sit alanı, 3. dereceye düşürüldü. Böylece inşaat yapımının önü açıldı. 2 bin 700 yıllık antik kentin yanındaki Filyos Limanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geçen ay açılmıştı. İddiaya göre denize sıfır antik kent üzerine konut inşa edilecek.

Sözcü'den Yusuf Demir'in haberine göre; Filyos Kuş Cenneti ile Filyos Kalesi arasında kalan araziyle ilgili Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu kararında, Hazine’ye ait toplam 62 dönümlük parselin 56 dönümünün 3. dereceye düşürülmesine karar verildi.

Kurulun bu kararıyla toplam 62 dönümlük parselin 56 dönümünün derecesi düşürülerek inşaat yapılabilir hale getirildi. Bir takım takım tarihi eserlerin taşınarak arazinin boşaltılmasının önü açıldı.

'Bu, Karadeniz’in tarihini yok edecek bir karardır'

Filyos Limanı’nın bulunduğu Tios antik kentinde yıllarca kazı çalışmalarına başkanlık eden arkeolog Prof. Dr. Sümer Atasoy “Tios’un kuruluşu MÖ 7 yüzyıla dayanıyor. Tios antik kenti Türkiye'nin Karadeniz kıyılarında, üzerine modern şehir inşa edilmemiş, kazılan tek antik kent özelliği taşıyor. Bu Karadeniz’in tarihini yok edecek bir karardır” dedi.

'3. dereceye düşürülen arazide konut yapılacağı söylenmiş'

Prof. Dr. Sümer Atasoy, 2000’li yıllardan bu yana buradaki kazıların bir an evvel bitirilmesi yönünde telkin edildiklerini kaydederek, “Halen kazı çalışmalarını sürdüren arkadaşlara da işi bir an önce bitirmeleri yönünde baskı yapılıyor. Arkadaşlara 3. dereceye düşürülen arazide konut yapılacağı söylenmiş. Tabii ortada resmi bir yazı yok” diye konuştu.

Atasoy, "Eğer iddialar doğru ise, konut inşa edildiği takdirde inşaat sırasında daha önce örneklerini gördüğümüz ve bahçede sergilenen sütun ve mermer yazıtlı levhaların devamının geleceği, burada bir tapınağın ve mezarların ortaya çıkacağı büyük ihtimal dahilindedir" ifadelerini kullandı.