Karadeniz'e giden ABD savaş gemisi boğazdan geçti

ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait savaş gemisi "USS Laboon", İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e doğru yol aldı.

Gemi, sabah 09.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Marmara Denizi'ne doğru yol almış, saat 16.30 sıralarında ise İstanbul Boğazı'na girmişti.

Saat 17.00 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altından geçerek Karadeniz'e doğru yol alan savaş gemisine boğazdan geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

ABD Avrupa-Afrika Deniz Kuvvetleri bugün yaptığı açıklamada, ABD güdümlü füze destroyeri "USS Laboon"un "deniz güvenliği operasyonları" yürütmek için Karadeniz'e doğru yola çıktığını duyurmuştu.

1995 yılında kullanıma giren Arleigh Burke tipi güdümlü füze destroyeri Laboon, 56'ya kadar nükleer silahlı Tomahawk seyir füzesi taşıyabilen iki Aegis rampasına sahip. Ayrıca SH-60 Sea Hawk helikopteri ile donatılmış bir savaş gemisi.