Karadeniz'de gerilim büyüyor: İki haftada üç ABD savaş gemisi Türkiye'ye demir attı

ABD Donanması’nın en gelişmiş uçak gemisi olan USS Gerald R. Ford, ''liman ziyareti'' çerçevesinde Antalya'ya demirledi.

ABD Ankara Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada USS Gerald R. Ford uçak gemisinin, 6. Filo Komuta Gemisi USS Mount Whitney’nin İstanbul ziyaretinin ve güdümlü füze kruvazörü USS Normandy'nin Aksaz Deniz Üssü ziyaretinin hemen ardından Türkiye'ye ulaştığı vurgulandı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar, USS Gerald R. Ford uçak gemisinde Türk Silahlı Kuvvetleri ekibiyle birlikte incelemelerde bulunmuştu.

'Ülkemizde ABD Savaş gemisi istemiyoruz'

13 Ağustos'ta USS Normandy adlı gemi Çanakkale'deki Aksaz Deniz Üssü'ne ulaşmıştı. Milli Savunma Bakanlığı, ABD Uçak Gemisi Görev Grubu Komutanı Albay William McCormack Harkin'in, TGC Gökçeada'yı ziyaret ettiğini duyurmuştu.

18 Ağustos'ta da ABD Donanması'nda 6. Filo'ya bağlı olarak görev yapan sancak ve komuta gemisi USS Mount Whitney, Sarayburnu'na demirlemişti.

Yaklaşık 300 kişinin bulunduğu gemide bir resepsiyon düzenlenmesi TKP İstanbul İl Örgütü tarafından Galata Köprüsü'nde protesto edilmişti. Köprüde 'ABD defol bu memleket bizim!' pankartının açıldığı eylemde ''Ülkemizde ABD Savaş gemisi istemiyoruz'' denilmişti.

Karadeniz'de tansiyon yüksek

ABD gemilerinin art arda Türkiye ziyaretleri, Tahıl Anlaşması'nın durdurulmasının ardından Karadeniz'in en gergin olduğu döneme denk geldi.

Anlaşmanın durdurulmasına rağmen Ukrayna'nın Odessa limanından açılan sivil kargo gemisi, geçtiğimiz hafta İstanbul'a varmıştı.

Olayın ardından Karadeniz'de devriye gezen Rus gemisi Vasiliy Bikov, Palau bayraklı Şükrü Okan adlı Türk yük gemisine uyarı ateşi açmış ve gemiyi durdurmuştu. Ukrayna’nın İzmail Limanı'na hareket ettiği belirtilen gemiye yasak kapsamına giren bir yük taşıyıp taşımadığının denetlenmesi amacıyla durması yönünde önce uyarı yapıldığı, ancak buna tepki vermediği, bunun üzerine uyarı ateşi açılarak durdurulduğu haber verilmişti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 25 Ağustos'ta bir Kiev ziyareti gerçekleştirdi. Bakan Fidan, üst düzey Ukraynalı yetkililerin yanı sıra Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile de bir görüşme yaptı. Görüşmelerde ana gündem maddesi Tahıl Girişimi oldu. Bakan Fidan'ın Rusya'ya da bir ziyarette bulunması bekleniyor.