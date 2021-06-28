Karadeniz'de Deniz Esintisi 2021 tatbikatı başladı

Karadeniz'de ABD ve Ukrayna öncülüğünde yapılan ve 32 ülkenin katıldığı Deniz Esintisi 2021 (Sea Breeze 2021) adlı askeri tatbikat başladı.

ABD ordusunun açıklamasına göre, tatbikat 2 hafta sürecek.

Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı Oleksey Neyzpapa, Odessa'da yapılan açılış töreninde, "Bu tatbikatlar, bölgemizde istikrar ve barışın korunması için güçlü bir mesaj verecek" dedi

Rusya Dışişleri Bakanlığı da bir açıklama yaparak, tatbikatın bir provokasyon olduğunu belirtti ve bu tatbikat aracılığıyla Ukrayna'ya silah ve askeri ekipman nakliyatı yapılacağını ileri sürdü.

Her yıl düzenlenen Deniz Esintisi tatbikatına bu yıl en büyük katılımın gerçekleştiği kaydedildi. Tatbikata 5 bin asker, 32 gemi, 40 uçak ve 18 özel operasyon ve dalış takımının dahil olacağı bildirildi.

Tatbikatta, amfibi çıkarması, dalma operasyonları, hava savunma ve denizaltısavar operasyonları gibi alanlara odaklanılacağı belirtiliyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, cumartesi günü yaptığı açıklamada, Karadeniz'e giren ABD'li USS Ross destroyer gemisini yakından takip ettiklerini açıklamıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı, 5 gün önce de Karadeniz'de deniz sınırını ihlal eden İngiliz HMS Defender destroyerine uyarı ateşi açıldığını duyurmuştu.