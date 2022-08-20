Karadağ'da 'Sırp Kilisesi krizi'nin ardından hükümet düştü

Sırp Ortodoks Kilisesi Patriği Porfiriye ile ülkedeki Sırp Kilisesi'ne "resmi statü" kazandırmak adına 3 Ağustos'ta imzaladığı "temel anlaşma" ile tartışmalara sebep olan Karadağ hükümeti, Karadağ Meclisi'nden güvenoyu alamadı.

Toplam 81 milletvekilli bulunan mecliste, oturuma katılan 51 milletvekilinden 50'si "güvensizlik oyu" kullanırken sadece 1 milletvekili hükümete güvenoyu verdi.

Hükümet aleyhinde oy kullanan milletvekilleri, Sırp Ortodoks Kilisesi'yle imzalanan anlaşmanın yanı sıra, Abazovic hükümetinin Avrupa Birliği gündemini terk ettiği ve yolsuzluk iddiaları yüzünden güvenoyu alamadığını belirtildi.

Kilise krizi

Hükümetin Sırp Kilisesi ile temel anlaşma imzalaması, ülkede protestolar düzenlenmesine sebep olmuş, yapılan açıklamada mecliste hükümet aleyhinde güvensizlik oylaması için girişimlerin başlatılacağı belirtilmişti.

Karadağ Meclis Başkanı Danijela Djurovic, 19 Ağustos'ta meclisi olağanüstü oturuma çağırarak, Başbakan Abazovic için güven oylaması yapılacağını duyurmuştu.

'Karadağ artık Sırp bölgesi'

Karadağ Ortodoks Kilisesi Patriği Mihailo, hükümetin Sırp Ortodoks Kilisesi'yle imzaladığı temel anlaşmanın ardından artık Karadağ diye bir ülkenin varlığından bahsedilemeyeceğini söylemişti.

Mihailo, "An itibarıyla Karadağ artık bir Sırp bölgesi, Karadağlılar da Sırp olmuştur. Yani artık öyle bir ülke yok. Bu, Bosna Hersek’teki Sırp Cumhuriyeti'nden daha da kötü. Bunun yürürlüğe konulmasının, Balkanlar'da sakinleşmesi çok zor bir durum yaratacağından emin olabilirsiniz. Bu öncelikle Cetine'den, buradan, benden başlar" ifadelerini kullanmıştı.

Karadağ'da Sırp Ortodoks Kilisesi'nin yanı sıra Karadağ Ortodoks Kilisesi de faaliyet gösteriyor ve iki kilise arasında çeşitli konularda ihtilaflar yaşanıyor.

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