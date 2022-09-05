Karadağ'da savcılık tütün kaçakçılığının 'yol haritasını çıkartmak' için çalışma başlattı

Karadağ'da görev süresi sona eren Başbakan Dritan Abazović bugün Özel Devlet Savcılığı'na tütün kaçakçılığıyla ilgili belgeleri sunarak, kaçakçıların belirli isimlerini ve planlarını teslim etti.

Karadağ Başbakanı Dritan Abazović, Karadağ'daki sigara kaçakçılığının "yol haritasını" ortaya çıkartmak istediğini söyledi.

Dritan Abazović yaptığı açıklamasında, “Operasyonel verileri sundum ve savcılığın bunun doğru olup olmadığını belirlemesini bekliyorum. Planları açıkladım ve belirli isimlerden bahsettim ama şimdi kim olduklarını söyleyemem." dedi.

Başbakan, "Belli belgeler bıraktım, onlara talimatlar verdim ve buna işaret eden birkaç özel örnek listeledim" diye ekledi.

Abazović, 19 Ağustos'ta Sosyalist Demokrat Parti, DPS, muhalefetteki Demokratik Karadağ ve iktidar koalisyonundaki küçük partiler tarafından düzenlenen güven oyunu kaybetmeden önce sigara ve kokain kaçakçılığı yapan suç gruplarının bazı siyasi grupları finanse ettiğini öne sürmüştü.

Karadağ, son yıllarda birçok büyük çaplı polis ve gümrük operasyonlarında Bar limanında birkaç yüz ton kaçak sigara ve iki tondan fazla kokain ele geçirdi.

Bar, ithal edilen tütünün yeniden ihraç edildiği ve Karadağ'da üretilen sigaraların sevk edildiği sigara kaçakçılığının bölgedeki temel merkezi haline geldi.

Resmi verilere göre Bar'da deposu bulunan 26 şirketin 21'i tütün depoluyor. Temmuz ayında hükümet, tütün ve sigara kaçakçılığını önlemeye yönelik tedbirlerin bir parçası olarak Bar'da tütün depolanmasını yasaklayan yeni tedbirler açıkladı.

Karadağ gümrük görevlileri geçtiğimiz günlerde Bar'da 3,5 milyon avro değerinde tütün ele geçirdi.

Polis, limandan 11 bin 349 kutu sigara kaçakçılığı yaptıkları şüphesiyle aralarında gümrük memurlarının da bulunduğu üç kişiyi tutukladı.

Avrupa'daki kaçak sigara pazarında Türkiye'nin payı

Belçika-Lüksemburg Sigara Üreticileri Federasyonu (Cimabel), 18 Nisan - 9 Mayıs tarihleri ​​arasında Belçika'da çöpe atılan paketler ve çöpten toplanan atılan izmaritleri kullanarak bir araştırma yaptı. Araştırma sonuçlarına göre ülkede tüketilen sigaraların yüzde 21,8'i Belçika'ya kaçak yollarla girerken bunun 700 milyon avro vergi geliri kaybına neden olduğunu belirtildi.

Ağustos sonunda raporunu açıklayan Cimabel, suç çetelerinin yurtdışından Belçika'ya büyük çapta ucuz sigara kaçakçılığı yaptığını belirtirken Belçika'nın "Bulgaristan, Polonya ve Türkiye'den gelen ucuz sigaralarla dolup taştığını" öne sürdü.

Belçika dışından satın alınan sigaraların yüzde 51,8'i Bulgaristan'dan gelirken Polonya'nın payı yüzde 7,8, Türkiye'nin payıysa yüzde 6,88 oldu.

Öte yandan Uluslararası Örgütlü Suçlara Karşı Küresel Girişim adlı Cenevre merkezli bir STK, geçtiğimi ay yayınladığı bir raporda, Güneydoğu Avrupa limanlarının uyuşturucu ve tütün kaçakçılarının faaliyet göstermesi için "ideal koşullara" sahip olduğunu söyledi. "Balkan deniz rotalarını keşfetmek” başlıklı raporda son dört yılda Güney Doğu Avrupa limanlarında sekiz ton kokain ele geçirildiğini belirterek, bölge limanlarında sentetik uyuşturucu ve sahte sigaraların yanı sıra yasadışı atıkların da bu limanlarda düzenli olarak dolaştığı aktarıldı.

Raporda “Bölgenin Batı Avrupa'daki kazançlı pazarlara yakınlığı, Kuzey Afrika ve Türkiye ile bağlantıları ve Latin Amerika ve Asya'dan artan trafik, yolsuzluğa bağlı güvenlik açıklarıyla birleştiğinde, suç şebekelerinin bu tür insan ticaretine karışması için ideal koşullar yaratıyor. Sorun büyüyor gibi görünüyor” denildi.