Karadağ 6 Rus diplomatı sınır dışı edeceğini açıkladı

Karadağ Dışişleri Bakanlığı, Rus Büyükelçiliği’nden 6 diplomatın sınır dışı edileceğini bildirdi.

Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Dışişleri Bakanlığı, Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'ne ve iki ülke arasındaki karşılıklı saygıya aykırı olan eylemler nedeniyle Rusya Büyükelçiliği'nin Karadağ'da akreditasyonu bulunan 6 diplomatını istenmeyen kişi ilan ediyor” ifadelerine yer verildi.

Rusya Dışişleri: Karşılık vereceğiz

Rusya Dışişleri Bakanlığı ise Karadağ Dışişleri Bakanlığı’nın Rus Büyükelçiliği’nin 6 diplomatının sınır dışı edilmesine karşılık verileceğini açıkladı.

Konu ile ilgili olarak Sputnik’e konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, “Rus tarafının daha önce bildirdiği üzere Rusya, buna uygun karşılığı verecek” ifadelerini kullandı.