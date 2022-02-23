Karaburun ve Çeşme'de fatura soygununa karşı eylem

İzmir'in Karaburun ve Çeşme İlçeleri'nde hayat pahalılığı ve fatura soygununa karşı eylemler düzenlendi.

Bugün Karaburun'da halk hayat pahalılığı ve fatura soygununa karşı bir araya gelerek eylem gerçekleştirdi.

Yapılan zamların geri çekilmesi ve enerji gibi sektörlerin devletleştirilmesi taleplerini de içeren eylemde Karaburun Yarımadası'ndaki dernekler platformlar ve siyasi partiler adına hazırlanan ortak açıklamayı TKP üyesi Gülseren Atal okudu.

Daha sonra Karaburun DİSK Genel-İş adına sendika temsilcisi konuşma yaparak belediye çalışanlarının özlük hakları ile ilgili sorunlara değindi.

Karaburun

Bir eylem de Çeşme'de

Fatura soyguna karşı bir eylem de Çeşme'deydi.

ADD, HDP, İzmir Yaşam Alanları Platformu, PSAKD, TEDA ve TKP tarafından düzenlenen eylemde, fatura soygununa karşı hemen devletleştirme talep edildi.

"Ay başından itibaren devam ettirdiğimiz, elektrik soygununa karşı hemen devletleştirme konulu imza kampanyamızı sonlandırmış bulunuyoruz. Topkladığımız bin adetten fazla imzayı dilekçe ekinde AYDEM ELEKTRİĞE teslim ettik" denilen açıklamada, "Elektrik yaşam için temel ihtiyaçtır.Yaşamdaki temel ihtiyaçlar adı üzerinde, karşılanamazsa yaşamı olumsuz etkileyecektir. O halde ücretsiz olmalıdır" ifadesi kullanıldı.